Gregor Gysi kommt am Montag, 18. März, in die Aula am Gymnasium.

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Mit mehr als 170 Bildungsveranstaltungen startet die Volkshochschule in Schloß Holte-Stukenbrock in das neue Jahr.

Die Programverantwortlichen haben wieder zahlreiche Kurse, Vorträge und Exkursionen aus den Themengebieten Fremdsprachen und Integration, Gesundheit und Lebensqualität, EDV und Beruf, Kultur und Kreativität sowie politische Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement zusammengestellt.

Zusammengefasst findet sich das Angebot im neuen VHS-Programm, das auch im Internet unter der Adresse www.vhs-vhs-de in der aktuellen Jahresbroschüre der Volkshochschule veröffentlicht ist.

Anmeldungen nimmt die VHS-Zentrale in der Kirchstraße 2 ab sofort unter der Telefonnummer 05207/91740 entgegen.

Gregor Gysi kommt

»Gregor Gysi hat sein Kommen zugesagt«, freut sich VHS-Leiter Josef Lieneke, dass der Berliner Politiker am 18. März in der Aula am Gymnasium zu Gast sein wird, um im Gespräch mit dem Journalisten Dirk Windmöller über seine bewegte Politikerkarriere zu berichten und Bilanz zu ziehen.

Schwerpunkt Gesundheit

Ein Schwerpunkt des neuen VHS-Programms sind die Gesundheitsangebote. In Schloß Holte-Stukenbrock bietet die VHS im 1. Halbjahr 2019 über 70 Kurse und Vorträge aus dem Themengebiet Gesundheit und Lebensqualität an. »Ein großer Teil davon sind Entspannungsangebote«, freut sich Dr. Anke Reinisch, die bei der VHS für den Fachbereich Gesundheit verantwortlich ist, dass das VHS-Angebot so gut von den Bürgern nachgefragt wird. Die Entspannungsangebote finden überwiegend im VHS-Gesundheitsraum in der Ursulaschule statt.

In Maßen genossen, soll ja auch Whisky der Gesundheit dienen – die VHS bietet deshalb zwei Whisky-Tastings für Einsteiger (10. Mai) und Fortgeschrittene (28. Juni) an.

Montessori-Lehrgang

Im Fachbereich Beruf wird die VHS im Frühjahr ihren 5. berufsbegleitenden Montessori-Lehrgang starten. Die umfangreiche zweijährige Zusatzausbildung für Erzieher und Mitarbeiter im Offenen Ganztag, Lehrer und Tageseltern sowie Sozialpädagogen umfasst 320 Unterrichtsstunden und führt die Volkshochschule zusammen mit der Deutschen Montessori Gesellschaft durch. Ein Infoabend für Interessenten findet am Montag, 11. Februar, in der VHS an der Kirchstraße 2 statt.

An die selbe Zielgruppe richten sich weitere Angebote der VHS: »Klartext reden« (6. Februar), »Möglichkeiten und Grenzen der tiergestützen Arbeit« (18. Mai), Traumawissen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule (12. März).

Computer für Senioren

Beim Senioren-Computertreff am 6. Februar um 14 Uhr in der VHS haben Seniorinnen und Senioren die Gelegenheit, sich über die EDV-Kurse speziell für ihre Altersgruppe zu informieren. »Bei entsprechender Interesse werden schon während des Computertreffs neue Kurse direkt mit Interessenten vereinbart«, wirbt EDV-Fachbereichsleiterin Annegret Weber für die Veranstaltung.