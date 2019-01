Von Alexandra Wittke

Die Pause kommt wie gerufen. Während die nassen Jacken, Schals und Mützen auf der Heizung trocknen, wärmen sich die Jungschützen im Anbau des Hofes Uetermeier/Füchtemeier auf. Es gibt – wie jedes Jahr – selbst gemachte Suppe von Silke Pauleickhoff. Genau richtig also, um sich aufzuwärmen und eine erste Bilanz zu ziehen.

Seit 8 Uhr sind die 40 jungen Männer und Frauen schon mit insgesamt sieben Gespannen in Liemke und dem Tenge-Gebiet unterwegs. »Wir hatten schon Eis und Schnee, so ein bisschen Regen hält uns nicht auf«, sagt Jungschützenmeister Matthias Bremehr und wirft einen Blick auf die Straßenkarte.

Einmal werden der Jungschützenmeister und seine Truppe gleich noch ausrücken und die Bäume einsammeln, die bei der ersten Fuhre noch nicht an der Straße standen. Unterstützung für ihre Aktion hatten die Jungschützen dieses Jahr erstmals von den Liemker Sternsingern. Die hatten auf ihrem Weg Flyer verteilt und so auf die Tannenbaumaktion aufmerksam gemacht. Die mittägliche Bilanz fällt dann auch entsprechend positiv aus. »Die Spenden verwenden wir wie immer für unsere Jugendarbeit«, so Bremehr. Seit mehr als zehn Jahren organisieren die Jungschützen die Abholaktion bereits, die Zahl der eingesammelten Bäume steigt stetig an. »Viele warten schon fast auf uns«, erzählt Bremehr weiter. Und ganz viele seien dabei, »die man von Beginn an abfährt.«

Nach der Übernahme ist die Reise der Nadelgewächse jedoch noch nicht zu Ende. Zwischengelagert werden sie zunächst auf dem Hof Uetermeier/Füchtemeier an der Kaunitzer Straße, bevor sie am Karsamstag beim Liemker Osterfeuer zusammen mit Strauchschnitt verbrannt werden.