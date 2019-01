Alexander Brock (links) und Markus Landmann mit dem Pro-K-Award in Gold, den sie für »Bob, The Bottle-Buddy« erhalten haben. »Bob« ist inzwischen über das Europapatent gesichert und ein 100-prozentiges Produkt aus Ostwestfalen-Lippe. Erfunden in SHS, in Serie produziert bei Uwe Merschbrock in Verl, verpackt mit der Banderole aus Oerlinghausen. Foto: Monika Schönfeld