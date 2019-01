Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). »Helau Again«, »Time to say Helau« und »Helau allerseits« mit diesen drei teils abgewandelten Titeln wirbt der Stukenbrocker Karnevalsverein für den Kinderkarnevalsumzug. Weil sich der Verein Ende November erst neu formiert hat, geht es jetzt in die Hochphase.

Das Vorstandstrio mit Simon Oekenpöhler, Jennifer Patrzek und Julia Kruse wartet gerade auf die Handzettel und die Plakate, um dann die Helfer in die Kindergärten und Grundschulen zu schicken. Bereits angemeldet für den Kinderkarnevalsumzug am Sonntag, 24. Februar, ist der Waldkindergarten Hövelhof mit 60 Teilnehmern, in den Kindergärten der Stadt hängen Listen aus, und erstmals hat der Verein einen Fuß in der Tür der Grundschule. »Das erste Mal werden Klassen und Gruppen aus der Katholischen Grundschule Stukenbrock teilnehmen. Das freut uns total«, sagt Simon Oekenpöhler.

Anmelden können sich Gruppen ab sofort und zwar auf der neuen Internetseite www.stukenbrocker-karnevalsverein.de, wo man das Formular ausfüllen oder auch ausdrucken kann und es im »Karnevalsbüro« bei Oekenpöhler-Immobilien an der Hauptstraße abgeben kann. »Unter der Büro-Telefonnummer 4405 stehen wir auch für Fragen zur Verfügung.«

Spendenkonto wurd eingerichtet

In den nächsten Tagen wird auch ein Konto eingerichtet, das gerne mit kleinen und großen Beträgen von Sponsoren bestückt werden darf. »Der Kinderkarneval ist für die Teilnehmer kostenlos, sie bekommen sogar noch Bonbons und Luftballons von uns. Aber die Kapellen und die Sicherheit müssen bezahlt werden.« 24.000 bis 30.000 Euro koste ein karnevalistisches Jahr schnell. »Die Finanzierung steht auf drei Füßen: Den Beiträgen der 260 Mitglieder, den Einnahmen aus dem Sponsorenheft, Spenden und Zuschüssen der Stadt. Wir sind für jeden Euro dankbar.« Ein Spender, der in Thailand weilt, finanziert die Gardegrenadiere aus Altenbeken, die gemeinsam mit dem Städtischen Blasorchester, dem St.-Johannes-Blasorchester und dem Spielmannszug den Umzug begleiten werden.

Überwiegend wird sich der Umzug aus Fußgruppen zusammensetzen. Wer mit einem Umzugswagen kommen will, muss für TÜV und die Sicherheit selbst sorgen. Der Verein selbst hat nur noch den Pferdewagen für das Kinderprinzenpaar. Das Sicherheitskonzept sei zusammen mit der Stadt erarbeitet worden.

An zwei Stellen wird der Umzug moderiert. Mario Lüke und Christian Nagel stehen am Startpunkt, Simon Oekenpöhler und Jörg Kleinemeier an der Hauptstraße. Im ersten Wagen, einem Oldtimer, den erneut Michael Brechmann steuert, sitzen die »Mutter der Weiberfastnacht« Marlis Brink und Altkarnevalspräsident Josef Gerkens. Die Nachbarschaft um Peter Glissmann, die mit einem Bierwagen den Verein unterstützt, wird mit Toilettenwagen und Würstchenstand verstärkt. Das Dreigestirn ist dabei. Elf Juroren werden die schönsten Kinderverkleidungen prämieren.