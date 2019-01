Von Matthias Kleemann

Denn den Holter Bahnhof gibt es jetzt als Bausatz für Modellbahnanlagen. Ein Familienbetrieb aus Schleswig-Holstein, die Firma Real Modell, hat ihn seit kurzem in ihrer Produktpalette. Es gibt den reinen Bahnhof, und es gibt zusätzlich den angebauten Güterschuppen, das ist der Gebäudeteil, in dem aktuell der Kaffeeschuppen und das Optikgeschäft Stodiek untergebracht sind.

So sieht das Bahnhofsmodell aus (Teilansicht). Foto: Eckart Erb So sieht das Bahnhofsmodell aus (Teilansicht). Foto: Eckart Erb

Aber wie kommt ein Hersteller in der Nähe von Rendsburg dazu, einen Bahnhof aus Ostwestfalen nachzubauen? Das hat etwas mit der speziellen Welt der Modelleisenbahn- und -bauliebhaber zu tun. An dieser Stelle kommt Eckart Erb aus Marl ins Spiel. Eckart Erb ist Kunsthistoriker und freier Fachjournalist für Modelleisenbahnen. Diese Tätigkeit übt er seit seinem Eintritt in den Ruhestand aus, vorher war er 40 Jahre lang Kunsterzieher.

Die Herstellung Es handelt sich um einen Bausatz, der auf Bestellung in Einzelanfertigung ausgeliefert wird. Er hat den Maßstab 1:45, das entspricht der »Spur 0« bei Modelleisenbahnen. Die Spur 0 ist doppelt so groß wie »H0« (Halbnull), dem gängigsten Maßstab. Real Modell gilt als anerkannter Gestalter von Resin-Kleinserienmodellen in höchster Detailtreue und Qualität. In einem aufwendigen Verfahren werden die Bausatzteile einzeln von Hand in Silikonformen gegossen und im Vakuum ausgehärtet. Resin ist ein Zwei-Komponenten-Kunststoff. Außerdem werden Holz und Messing als Material verwendet. Beim Güterschuppen sei es schwierig gewesen, herauszufinden, wie er im Ursprung ausgesehen hat. »Es gibt aber noch so einen Schuppen in Sennestadt«, sagt Erb. Solcher Aufwand hat seinen Preis. Das Bahnhofsmodell kostet je nach Ausführung 98 bis 189 Euro.

Schöne Fassade

»Mich interessiert vor allem die Architektur. Ich entdecke gerne historische Gebäude«, sagt Erb. Im Jahr 2013 fuhr Erb von Bielefeld nach Hameln, nicht weil er nach Hameln wollte, sondern weil er die Strecke noch nicht kannte. »Zweimal bin ich mit dem Zug an dem Bahnhofsgebäude vorbeigefahren, das damals noch von dem großen Stellwerksvorbau dominiert wurde. Erst im Nachgang ist mir die zugrunde liegende Architektur bewusst geworden. Dann bin ich mit dem Auto zur Straßenseite des Bahnhofs gefahren und war überwältigt von der schönen Fachwerkfassade, die die Stadt so vorbildlich hat restaurieren lassen.«

Erb setzte alle Hebel in Bewegung, um die Realisierung des Holter Bahnhofs als Miniaturmodell voranzutreiben. Er fragte im Stadtarchiv bei Anja Martin an und bekam ein historisches Foto vom Bahnhof. Mit weiteren Informationen versorgte ihn Heimatforscher Günter Potthoff. Sogar mit dem Architekturbüro Meyer aus Rietberg, das seinerzeit den Plan für die Sanierung des Bahnhofs geliefert hat, setzte er sich in Verbindung, außerdem mit dem Bauamt und der Denkmalschutzbehörde NRW. »Alle haben mir sehr geholfen«, sagt Erb.

Jetzt käuflich

Nachdem er alles zusammen hatte, was er brauchte, hat Eckart Erb ein Rohmodell des Bahnhofs angefertigt. Die praktischen Fähigkeiten hat er seiner ehemaligen hauptberuflichen Tätigkeit als Kunsterzieher zu verdanken. Das alte Foto von 1907 war dabei Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen, denn es zeigt den Bahnhof noch ohne die später vielfach erfolgten An- und Umbauten.

Anschließend hat Erb bei mehreren Herstellern nachgefragt, ob sie Interesse haben. Angebissen hat die Firma Real Modell aus der Nähe von Rendsburg, die sehr hochwertige Modelle herstellt und einen solchen Bahnhof noch nicht im Sortiment hatte. Praktischerweise macht Erb auch die Pressearbeit für diesen Hersteller.

Damit nicht genug. »Das neue Modell wurde jetzt bereits in die Auswahl des Publikumspreises ›Das Goldene Gleis‹ der Verlagsgruppe Bahnen der Funke-Medien-Gruppe aufgenommen. Die Leser der Fachzeitschriften ›Modelleisenbahner‹, ›Eisenbahnjournal‹ und ›Miniaturbahnen‹ (MIBA) stimmen nun bis Mitte März darüber ab, ob das Modell in der Kategorie ›Zubehör‹ ausgezeichnet wird. Die Zeitschrift MIBA berichtet zudem in ihrem März-Heft ausführlich über Geschichte und Modellbau des Empfangsgebäudes Schloß Holte«, teilt Erb mit.

Und weiter: »Der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und ihren Bürgern ist somit ein eisenbahn-architektonisches Juwel im Original und jetzt auch im 1:45-Modell erhalten geblieben, das in typischer Weise die preußische Fachwerkästhetik für Landbahnhöfe um 1900 widerspiegelt.«