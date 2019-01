Von Uschi Mickley

Inhaltlich wird die gewohnte Abwechslung mit hochkarätigen Künstlern und Nachwuchsmusikern der Region geboten, aber auch ein neues Experiment hat der Verein aufgenommen. »Die Vielfalt der Veranstaltungen ist ein besonders Merkmal des Kulturkreises«, betont Gisela Springensguth, Ansprechpartnerin für Kunst und Musik.

Dennoch stellt der Vorsitzende Friedrich Dransfeld eine Neuheit besonders heraus. Am Sonntag, 12. Mai, wird die Ausstellung »Malen mit Senioren« im Kulturforum am Altenkamp präsentiert.

Gezeigt und erläutert werden eindrucksvolle Originalbilder, die im Rahmen eines Kunstprojektes von Senioren der Einrichtungen »Alte Backstube« (Tagespflege) sowie »Haus am Stein« gemalt wurden. »Es ist anrührend, die Bilder hochbetagter Menschen anzuschauen«, sagt Friedrich Dransfeld.

Heimkinder als »Grenzgänger«

Die nächste Veranstaltung findet am Sonntag, 20. Januar, statt. Der preisgekrönte französische Pianist Alexandre Chenorkian demonstriert ab 19 Uhr »Die hohe Kunst des Klavierspiels. Am Sonntag, 27. Januar wird um 16 Uhr ein Handpuppentheater in der Aula der Pollhansschule gezeigt. Unter dem Titel »Zauber der Transkription« präsentiert das Klavierduo Christine und Stephan Rahn sein Können am Sonntag, 3. März. Am Sonntag, 10. März veranstaltet das Ensemble »Bi-Cussion-live« in der St.-Ursula-Kirche ein Konzert für Marimba und Percussion.

Aus ihrem Buch »Grenzgänger« liest die Bielefelder Autorin Mechthild Borrmann am Mittwoch, 3. April, vor. Sie greift das düstere Kapitel Heimkinder auf.

Auf der Liste stehen außerdem Cellisten der Musikhochschule Detmold am Sonntag, 7. April, Jazz mit der Zwingenberger-Band »Berlin 21« am Samstag, 27. April, sowie »Klavier und Geige« mit Carnevale Ricci und Livio Troiano am Sonntag, 15. Juni. Darüber hinaus sind ein Besuch der Ruhrfestspiele und weitere spontane Aktivitäten in Planung.

Ausstellung zu Pollhans

Am 12. Februar lädt der Kulturkreis zur Jahreshauptversammlung ein. Anlässlich der bundesweiten Veranstaltung »Tag der Archive« bereitet der Kulturkreis in Zusammenarbeit mit der Archivgruppe des Fördervereins Industriemuseum eine »Pollhans-Ausstellung« vor, die Mitte September im Kulturforum gezeigt wird. Nach dem Erfolg der Bilderausstellung von Josef Hörster plant der Kulturkreis, im Jahr 2020 Fotos des Stukenbrocker Fotografen Johann Altemeier zu zeigen.

Karten können bei der Buchhandlung Strathmann oder im Blumenhaus Fleur bestellt werden. Informationen zu den Veranstaltungen unter den Telefonnummer 05207/3110 oder 05207/2127 und im Internet .