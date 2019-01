Ende 2018 hat das NRW-Umweltministerium das Wolfsgebiet ausgewiesen, jetzt sollen Bürger aus Ostwestfalen-Lippe ihre Fragen los werden können. In der Aula des Gymnasiums Schloß Holte-Stukenbrock (Holter Straße 155) sind am 28. Januar unter anderem Vertreter des Landesumweltministeriums, der Bezirksregierungen Münster und Detmold sowie der NRW-Landwirtschaftskammer zu Gast.

Das Wolfsgebiet Senne ist laut der Mitteilung 922 Quadratkilometer groß und umfasst Teile der Kreise Gütersloh, Lippe und Paderborn sowie der Stadt Bielefeld. Die umliegende Pufferzone misst 3390 Quadratkilometer. Dort sollen Präventionsmaßnahmen künftig, wie im Wolfsgebiet selbst auch, gefördert werden können, heißt es. Die Bürgerversammlung beginnt um 17 Uhr, der Einlass erfolgt um 16.30 Uhr.

Weidetierhalter sollen Schaden erstattet bekommen

Landwirte in Europa sollen sich in Zukunft die von Wölfen verursachten Schäden vollständig erstatten lassen können. Entsprechende Regeländerungen will EU-Agrarkommissar Phil Hogan heute in Berlin vorstellen, hieß es vorab in Brüssel. Zunächst hatte die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« darüber berichtet.

Die Weidetierhalter sollen laut Hogan den Schaden erstattet bekommen, der durch das Reißen von Schafen und anderen Tieren durch Wölfe entsteht. Außerdem sollen sie Geld für die Errichtung von Schutzzäunen und den Kauf von Wachhunden erhalten können. Eine finanzielle Obergrenze soll es nicht geben.

Bislang können sich Tierhalter in Deutschland und den übrigen EU-Staaten bis zu 80 Prozent des durch Wölfe entstandenen Schadens erstatten lassen. Laut den aktuellsten Zahlen wurden 2016 in Deutschland 1079 Nutztiere gemeldet, die von Wölfen verwundet oder getötet wurden, teilte eine Sprecherin des Bundesamts für Naturschutz mit.

Bereits am Mittwoch haben Landwirte, Jäger und Waldbesitzer wolfsfreie Zonen in Deutschland gefordert. Geht es nach ihnen, sollen in sogenannten Ausschlussarealen territoriale Wolfsrudel nicht geduldet werden, wie das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) mitteilte. Dazu gehörten städtische Bereiche und Gebiete mit intensiver Weidetierhaltung. Im AFN haben sich unter anderem Forsteigentümer, Fischer und Reiter zusammengeschlossen. Auch der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Deutsche Jagdverband (DJV) sind Mitglied.

Verdopplung innerhalb von drei Jahren?

Beim Naturschutzbund Nabu stoßen die Vorschläge auf Kritik. »Wolf und Weidehaltung schließen sich nicht aus«, sagte die Sprecherin Claudia Grünewald. Es sei wichtig, dass umfassende Herdenschutzmaßnahmen bundesweit umgesetzt werden. Bereits jetzt ließen es die Naturschutzregelungen zu, dass vermeintlich auffällige Wölfe getötet werden.

Mehr als 1000 Tiere gibt es nach DJV-Schätzungen bundesweit. Ihre Zahl wachse jährlich um etwa 30 Prozent. Eine Verdoppelung innerhalb von drei Jahren sei realistisch.

Die im AFN zusammengeschlossenen Verbände forderten anlässlich der bis gestern stattfindenden Agrarministerkonferenz in Berlin in einem eigenen Managementkonzept ein aktives Eingreifen in die Bestände. Ihnen zufolge sollen die einzelnen Bundesländer eine Obergrenze definieren, die auch die Weidetierwirtschaft garantiert. Die Initiatoren sprechen sich für drei Kategorien aus. Außer in den Ausschlussarealen sollen sich die Wölfe in Schutzarealen wie großen Waldgebieten und auf Truppenübungsplätzen unbeeinflusst entwickeln. In sogenannten Managementarealen soll der Wolf grundsätzlich toleriert werden, seine Bestände sollen aber auf Basis der Akzeptanzgrenzen in den einzelnen Ländern reduziert werden.