Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Eigentlich wird das Kinderprinzenpaar des Karnevals zum 11.11. gekrönt. Aufgrund der besonderen Umstände hat das »alte« Paar erst jetzt die Prinzenketten, Mütze und Diadem an das neue Paar übergeben. In die Session führen Prinzessin Luisa und Prinz Noah den Stukenbrocker Karnevalsverein.

Die Neugründung des Stukenbrocker Karnevalsvereins (SKV) und die Suche nach dem Prinzenpaar sei Ende November quasi parallel gelaufen, sagt SKV-Vorsitzender Simon Oekenpöhler. Prinzessin Luisa Jungeilges (10) hat sich von ihrer Freundin Jenna Brechmann dafür begeistern lassen, die vor zwei Jahren Prinzessin war. Und da Mutter Stephanie Jungeilges ebenfalls großer Karnevalsfan ist, hat die Familie Luisa unterstützt. Über die Gruppe, mit der die Mutter zur Weiberfastnacht unterwegs ist, fand sich auch der Prinz. Noah Beckstett ist ebenfalls zehn Jahre alt. Da die Mütter befreundet sind, kennen sich auch die Kinder. Luisa besucht die 5. Klasse der Gesamtschule, Noah geht in die 5. Klasse am Gymnasium – und beide mögen Sport. Luisa turnt in der Akrobatik-Gruppe des FC Stukenbrock, Noah spielt im gleichen Verein Handball. Ihr weiteres Lieblingsfach ist Englisch, seins Deutsch.

Mit den Insignien der Majestäten ausgestattet: Prinzessin Luise und Prinz Noah. Foto: Monika Schönfeld Mit den Insignien der Majestäten ausgestattet: Prinzessin Luise und Prinz Noah. Foto: Monika Schönfeld

Viel gemeinsam

Bei so vielen Gemeinsamkeiten verwundert es nicht, dass sie sich bei der Auswahl der standesgemäßen Kleidung schnell einig waren. »Wir mögen Blau gern«, sagen Noah und Luisa. So suchten sie sich einen royalblauen Samt für das Kleid der Prinzessin und die Jacke des Prinzen aus. Weiß und dunkel abgesetzt wirkt das sehr majestätisch. Eine Schneiderin hat die Kleidung nach den Wünschen des Prinzenpaars genäht. »Wir freuen uns, zum Kinderkarnevalsumzug auf dem Prinzenwagen zu stehen und Bonbons zu werfen«, sagen die Majestäten.

Von ihren Vorgängern, Ella Nicole Watson (8) und Logan Dierich (9), ist das neue Kinderprinzenpaar am Donnerstag inthronisiert worden. Die Insignien ihrer Herrschaft sind die Prinzenketten, das Diadem und die Kappe. »Sonnenschein, viel Spaß und viele Zuschauer wünschen wir euch«, verabschieden sich Ella Nicole und Logan.

Lea Tatar betreut das Paar

»Uns ist wichtig, dass sich das Kinderprinzenpaar wohlfühlt«, sagt SKV-Vorsitzender Simon Oekenpöhler. Aus diesem Grund hat der Stukenbrocker Karnevalsverein Lea Tatar mit der Aufgabe betraut, das Kinderprinzenpaar in der Session zu begleiten. Die 15-Jährige war 2014 selbst Prinzessin und ist permanenter Ansprechpartner für das Paar und ihre Eltern. »Lea hat Erfahrung als Prinzessin und versteht die Altersgruppe viel besser als wir Alten«, sagt Oekenpöhler.

Bis zum Kinderkarnevalsumzug, der am Sonntag, 24. Februar, um 14.11 Uhr an der Straße Am Sportplatz startet, werden die Namen des Prinzenpaars auf der 23. Plakette der Kette graviert sein. »Jetzt laufen die Anmeldungen ein«, freut sich Oekenpöhler auf viele fantasievoll verkleidete Kinder. Nach dem Umzug gibt es im Gasthof Zur Post eine Kinderparty.