Von Monika Waterstradt

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Viel zu tun für die Freiwillige Feuerwehr: Löschzugführer Fabian Johann-vor-der-Brüggen und seine Kollegen haben am Samstag bei der Hauptversammlung Bilanz für 2018 gezogen.

Im Anschluss an seine Ausführungen, wie auch die Bürokratie Zeit binden könne als Folge der Datenschutzverordnung im Mai 2018, folgte das Totengedenken durch Holger Otto. Anschließend verlas Werner Otto den Kassenbericht. Der Kassierer wurde einstimmig durch Abgabe von Handzeichen entlastet.

Den Jahresbericht 2018 des Löschzugs Schloß Holte präsentierte Hendrik Otto. Insgesamt gab es demnach 43 Brandeinsätze und 144 Hilfeleistungen und sonstige Einsätze, wie zum Beispiel Öl-Einsätze, Verkehrsunfälle, Sturm- und Wintereinsätze, Einsätze bei Brandmeldeanlagen, Nachbarschaftshilfen und innerörtliche Hilfen. Darin enthalten seien auch 14 Einsätze auf der Autobahn 33 sowie ein Einsatz auf der A2. Geleistet wurden dabei seinen Angaben zufolge insgesamt 11.962 ehrenamtliche Stunden von den 122 Kameraden des Löschzugs.

Löschzug fast 190 Mal im Einsatz

Der Chef der Freiwilligen Feuerwehr in der Doppelstadt, Claus Oberteicher, beförderte einige seiner Einsatzkräfte: Dennis Hermany, Markus Peschtrich und Eric Plath wurden zum Feuerwehrmann ernannt, Stephan Athens, Marcel Diekmann, Benedikt Dresselhaus und Marcel Eikelmann zum Oberfeuerwehrmann. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Alexander Lüke, zur Unterbrandmeisterin Alena Oelschläger befördert. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Theismann sparte nicht an Dankesworten und ehrte für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr den Oberfeuerwehrmann Dario Kordbarlag sowie Oberfeuerwehrmann Lukas Schlepper mit der bronzenen Nadel.

Ebenfalls zehn Jahre Mitglied ist Rick Thomaschewski. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten der Oberfeuerwehrmann Ulrich Brei, sowie Hauptfeuerwehrmann Heinz Lüke eine Ehren-Urkunde und die Sonder-Auszeichnung in Gold.

Bürgermeister bringt Modellturm mit

Auch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr (CDU) folgte der Einladung des Löschzugs Schloß Holte. Der zugesagte Übungsturm für die Feuerwehr sei im Haushalt der Stadt berücksichtigt. Dieser Symbolik Ausdruck verleihend, hatte er sich ans Basteln begeben und einen, in einwöchiger Arbeit erbauten Modellturm mitgebracht. Auch ein Miniatur-Feuerwehrmann, der den Turm erklimmt, fehlte nicht.

Außerdem hatte er noch eine Urkunde des Innenministers für Jörg Schenkel im Gepäck: Der Hauptbrandmeister erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst. Und auch Claus Oberteicher, Stadtbrand-Inspektor und Leiter der Feuerwehr, erhielt eine Urkunde und das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre im aktiven Dienst. Für die Ehefrauen gab es zum Dank einen Blumenstrauß.