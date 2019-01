Von Alexandra Wittke

Bis zur letzten Minute hat Kirsten Johann-vor-der-Brüggen gezittert, ob alles klappt und keiner im Vorfeld etwas verrät. Die Vorsitzende hatte gemeinsam mit ihren Kollegen vor der eigentlichen Versammlung den Clubraum in der Liemker Schützenhalle geschmückt, kleine Häppchen und kalte Getränke bereitgestellt. Als sie als letzten Punkt der Tagesordnung Bob Smith dann direkt anspricht, ist der tatsächlich ahnungslos. »Ich habe nichtsgewusst«, sagt er und freut sich über die »tolle Überraschung«.

Zu Höchstleistungen herausgefordert

Seit 20 Jahren ist der gebürtige Brite Dirigent des Blasorchesters und das sei, so die Vorsitzende, »etwas ganz Besonderes«. Vor allem mit seinem »Enthusiasmus und seiner endlosen Geduld« präge er die Arbeit mit den Musikern nachhaltig und fordere sie immer wieder zu Höchstleistungen heraus, sagt Kirsten Johann-vor-der-Brüggen. Fotos aus den vergangenen 20 Jahren zeigt sie der begeisterten Versammlung.

Zeit zum Ausruhen hat Bob Smith auch in diesem Jahr nicht. Bereits am 24. März steht das erste Konzert in der Aula des Gymnasiums auf dem Programm.

Ein weiteres Highlight wird die Teilnahme am Bundesmusikfest in Osnabrück Anfang Juni sein. Zwei Stücke tragen die Musiker beim Wertungsspiel vor, beide werden vorab beim Konzert im März präsentiert.

Schnell gewählt

Die Vorstandsarbeit im Blasorchester läuft ebenfalls reibungslos. Bürgermeister und Mitglied Hubert Erichlandwehr kann den Punkt Wahlen schnell abarbeiten. »Ich habe doch noch gar nicht gefragt«, sagt er, als bei der Abstimmung für den zweiten Vorsitzenden bereits die Hände vor der Frage nach oben gehen. Alle Vorstandsmitglieder hatten sich wieder zur Wahl gestellt und wurden in ihren jeweiligen Ämtern bestätigt. Den Vorsitz behält Kirsten Johann-vor-der-Brüggen, Unterstützung bekommt sie von Lydia Joachim als zweite Vorsitzende. Die Geschäftsführung bleibt bei Werner Salmen, als 1. und 2. Kassierer sind Markus Höhle und Manfred Winter im Amt bestätigt worden. Magdalena Voigt und Andreas Johann vor der Brügge führen weiterhin das Amt des 1. und 2. Schriftführers aus. Mareike Finke wurde als Musikbeirat bestätigt, Liane Steinbeck als Elternbeirat.

Aktive und Passive ausgezeichnet

Besondere Ehrungen wurden insgesamt vier aktiven Mitgliedern zuteil. Markus Schulz bekam die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft, Markus Berenspöhler, Fabian Johann-vor-der-Brüggen und Tobias Christophliemke wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Elf passive Mitglieder wurden ebenfalls für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.