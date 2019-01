Von Monika Schönfeld

»Wir wollen ein deutliches Zeichen für Toleranz und Menschlichkeit setzen. Rassismus, Sexismus und Klassismus haben in unserer demokratischen Gesellschaft keinen Platz«, sagt der Ortsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Philipp Ashton. Marion Herzog, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, sagt, sie habe direkt zum Protest aufgerufen, als sie davon erfahren hat, dass die AfD in Schloß Holte-Stukenbrock eine Veranstaltung plant. Die Protestkundgebung sei bei der Polizei angemeldet. Sie beginnt am Freitag, 25. Januar, um 18 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber des Hotels Westhoff. Sie habe alle aufgefordert, an der Demonstration teilzunehmen, die Bielefelder und die Paderborner SPD seien informiert, die »Weltfrauen«, deutsche und ausländische Frauen, machen mit, das Bündnis gegen Rechts sei im Boot, die Kirchen, die Kolpingjugend und die Ortsgemeinschaften Stukenbrock und Schloß Holte informiert.

Im Visier des Verfassungschutzes

»Erst vor wenigen Tagen hat der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, mitgeteilt, dass es Anhaltspunkte gibt, dass die rechtspopulistische AfD oder Teile davon gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen«, so die Grünen. Die AfD stuft der Verfassungsschutz als Prüffall ein, den rechtsnationalen »Flügel« und die Junge Alternative sogar als Verdachtsfall. »Es ist beängstigend, wie rechtsextreme Parteien versuchen, Fremdenhass und Rassismus salonfähig zu machen«, sagt der Schloß Holte-Stukenbrocker Grünen-Fraktionschef Bruno Reinke.

Der Protest soll ein friedlicher sein, es werde keine Lautsprecher oder ähnliches geben. Allerdings sollen die Menschen ins Gespräch kommen. »Die AfD wurde gewählt und kann auch eine Bürgerinformation machen. Wir wollen aber zeigen, dass wir dagegen sind, dass diese Gedanken in die Stadt getragen werden«, sagt Marion Herzog. Patrick Schweinforth (Grüne): »Totschweigen ist keine Strategie. Das zeigt die Vergangenheit. Wer schweigt, legitimiert fremdenfeindliche Äußerungen. Wir wollen zeigen: Wir sind mehr.«

»Wir teilen die rechte Ideologie und die menschenverachtenden, rassistischen Positionen der AfD-Partei nicht, sondern möchten diese aktiv bekämpfen. Wir wollen die AfD stoppen, nicht wegsehen, sondern und einmischen«, sagt Marion Herzog. »Hetze und Hass machen unser Land kaputt. die AfD macht sich Verunsicherung, Sorgen und Ängste der Menschen zunutze. Dem wird sich die SPD widersetzen.«

Die Grünen und die SPD gehen davon aus, dass angesichts der aktuellen Diskussion mehr Menschen gegen die AfD demonstrieren werden, als bei einer Veranstaltung 2016. Damals hielten drei Grüne eine »Mahnwache«.