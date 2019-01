Maya Vogt experimentiert mit Filterpapier und Wasser. Tolle bunte Blumen kann man so erzeugen. Das war eine der Stationen, die Viertklässler, aber auch die, die schon an der Schule sind, beim Tag der offenen Tür der Gesamtschule ausprobieren durften. Foto: Alexandra Wittke

Von Alexandra Wittke

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Anfassen, mitmachen und erleben war das Motto des Tags der offenen Tür am Samstag in der Gesamtschule an der Jahnstraße. Mit dem Lehrerkollegium und Schülern hatte Christel Kuch ein buntes Programm für die angehenden Fünftklässler auf die Beine gestellt.

Gleich zu Beginn stellt die Schulleiterin klar, um was es an diesem Tag gehen soll. »Den Schülern und Schülerinnen der jetzigen vierten Klassen gilt heute unser besonderes Augenmerk.« Die Angebote sind dann auch vielfältig. Während die Eltern es sich bei einer Tasse Kaffee in der Mensa gemütlich machen können, dürfen die Kinder in den Klassenräumen Schul-Buttons mit Logo und Namen herstellen, an der Gewürzstraße Einblicke in die Hauswirtschafts-AG erhalten oder an Experimenten teilnehmen.

Mit Schutzbrille

Im ersten Stock vor dem Chemieraum staut es sich gerade etwas. Drinnen darf – ausgerüstet mit Schutzbrille und dem nötigen Sicherheitsabstand – mit dem Bunsenbrenner getestet werden, welche Farben Kupfer-, Kalium- und Kalziumverbindungen beim Einsprühen in die Flammen erzeugen. Nebenan am Tisch wird es mit Hilfe von Filterpapier und Wasser auch bunt, sogar kleine Blumen kann Maya Vogt so erzeugen. »Wir haben uns noch nicht für eine weiterführende Schule entschieden. Heute nutzen wir den Tag der offenen Tür, um uns einen ersten Eindruck zu verschaffen«, erzählt ihr Vater, während die Zehnjährige Wasser aufs Papier tropft und ausprobiert.

Im Lernbüro eine Etage höher findet währenddessen eine Leserallye statt. Mithilfe einer Schablone sollen die Schüler paarweise einen Leserundgang bewältigen, um am Ende das Rätsel zu lösen. »Unser Lernbüro ist ein Zusammenschluss von Schülern verschiedener Klassen, die besondere Förderung benötigen und sich hier in kleinen Gruppen gegenseitig helfen und austauschen können«, sagt Pädagogin Silke Müller den interessierten Eltern.

Durchs Mikroskop

Im Biologieraum hingegen ist es ruhig. Konzentriert schaut Niklas durch das Mikroskop und wundert sich, wie Zwiebelhaut in tausendfacher Vergrößerung aussieht. Kreativ können die Kinder bei Mareike Wilhelm-Falkenberg sein. Mithilfe eines Zirkels zeichnen sie kleine Kunstwerke aufs Papier, die sie ausmalen können.

Auf jeder Etage hat Christel Kuch sogenannte Scouts postiert, die den richtigen Weg weisen, damit »niemand in dem großen Labyrinth Schule verloren geht«.

Am Ende des Vormittags ist die Schulleiterin zufrieden. Das Angebot, die Gesamtschule kennenzulernen, haben viele Eltern und Schüler genutzt, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Beeindruckt waren sie auf jeden Fall, was das Lehrerkollegium und die beteiligten Schüler auf die Beine gestellt hatten.