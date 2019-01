Zahnärztin Dr. Hanna Muschinsky staunt, was die Schulkinder schon alles zur Zahnpflege wissen. Sie hat am Mittwochnachmittag ihre Praxis an der Hauptstraße kostenlos in den Dienst der Prophylaxe für Flüchtlingskinder gestellt. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Die Leiterin des Fachbereichs Soziales in der Stadtverwaltung, Christiane Vornholt, hatte vor einem halben Jahr alle Zahnärzte angeschrieben, ob sie Flüchtlingskindern zeigen können, wie man richtig Zähne putzt. Gleichzeitig sollte ihnen die Angst vorm Zahnarzt genommen werden. »Mein Schlüsselerlebnis war ein zehnjähriges Mädchen, das sich vor Schmerzen an einem entzündeten Zahn krümmte«, sagt Vornholt.

Richtig sortiert

14 Schulkinder, die alle schon gut Deutsch sprechen, besuchten gestern die Praxis von Dr. Hanna Muschinsky (37) an der Hauptstraße, die Erfahrung im Umgang mit Kindern hat. Diese Gruppe von Kindern hat offenbar nicht das erste Mal von gesunder Ernährung und den Zusammenhang mit gesunden Zähnen gehört. Ohne Fehler sortierten sie Süßigkeiten, süße Puddings und Cola in die Box mit den für die Zähne schädlichen Dingen. Milch, Mineralwasser, Apfel, Kohlrabi und Teebeutel sind Dinge, über die sich Zähne freuen. Auch das Zähneputzen klappt schon ganz prima. Das zeigten sie am großen Gebissmodell.

Richtig spannend

So richtig spannend wurde es aber nebenan. Bei Kinderzahnärztin Suma Cosima Windisch (30) legte sich Hassan in den Zahnarztstuhl. Mit Sonnenbrille. »Vielen Kindern ist das Licht zu blendend«, sagt sie. Außerdem sieht es cool aus. Die Kinderzahnärztin stammt aus Schloß Holte-Stukenbrock, hat in Heidelberg studiert und ist jetzt bewusst in ihre Heimat zurückgekehrt. »Ich kann mit den Kindern sprechen, fragen, wo sie zur Schule gehen und in welche Klasse und damit Vertrauen erzeugen.« Wichtig im Umgang mit Kindern sei Geduld, Einfühlungsvermögen und Verständnis. »Manche Kinder sitzen noch mit sechs Jahren bei der Mutter auf dem Schoß. Manche Vierjährige schicken die Mutter raus.« Im Umgang mit Kindern spreche sie nie vom Bohrer oder der Spritze. »Eltern sind manchmal unsensibler und drohen den Kindern, dass gebohrt werden muss, wenn sie zu viele Süßigkeiten essen.«

Suma Cosima Windisch verschafft Kindern lieber Erfolgserlebnisse. »Das ist doch toll, wenn sie nur einmal den Mund aufmachen.« Mit Milchzähnen haben Kinder meistens wenig Schmerzen. »Es kann es schon mal vorkommen, dass ich einen Zahn mit einem Oberflächenanästhetikum betäube. Manchmal kann das etwas drücken, aber das ist okay für die Kinder.«