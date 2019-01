Aufgeregt rutschen die Jungen und Mädchen in der Turnhalle auf Matten hin und her. Mit großem Jubel werden »Zirkusdirektor« Michael Held und »Luno«, das plüschige »Mondmännchen«, begrüßt. Die beiden schauen schon einmal vorbei, um die Pläne für die anstehende Projektwoche vorzustellen. »Es könnte sein, dass die Fakire ein wenig Feuer auf die Hand bekommen«, kündigt der Projektleiter an. Eine Vorstellung, die »Luno« vor Angst erzittern lässt. Doch die Kinder wissen, was es braucht, um wieder Mut zu fassen und spenden donnernden Applaus.

Mit viel Witz und Pepp erklären die Profis alles, was die Schüler für die Vorstellungen einstudieren werden. Auf einem Zettel können zwei Wünsche angekreuzt werden. »Einer davon wird erfüllt«, versichert Michael Held. Unter der Anleitung von vier Trainern wird in vier altersgemischten Gruppen ab Montag, 11. Februar geprobt. »Die Kinder werden selbstbewusst und es für sie eine großartige Erfahrung, sich auf etwas Neues einzulassen, das sie sich zuvor gar nicht zugetraut hätten«, weiß Zirkuspädagoge Micheal Held.

Vier Vorstellungen

Premiere ist am Freitag, 15. Februar, um 18 Uhr (Klasse Igel, Eisbär, Zebra (3c), Eichhörnchen (4c)).

Weitere Vorstellungen sind am Samstag, 16. Februar, um 11 Uhr (Klasse Rabe, Maus, Delfin (4a)) und um 15 Uhr (Klasse Katze, Löwe, Fisch (3a) sowie am Sonntag, 17. Februar, um 11 Uhr (Klasse Fuchs, Hund (3b) Fledermaus (4b)).

Kartenvorverkauf ist am Zirkuszelt am Mittwoch, 13. Februar, bis Freitag, 15. Februar, von 13.20 bis 13.50 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag 18 bis 18.30 Uhr sowie 60 Minuten vor den Vorstellungen.