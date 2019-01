Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Landwirte in Schloß Holte-Stukenbrock fühlen sich von der Stadt an den Pranger gestellt. Hintergrund ist der Beschluss im Umweltausschuss, auf kommunalen Flächen keine Pestizide mehr zuzulassen, wenn die Flächen neu verpachtet werden.

»Das ist ein unumkehrbarer Imageschaden. Wenn die Stadt das nicht mehr will, sieht das so aus, dass wir Landwirte nicht verantwortungsvoll arbeiten«, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes, Jörg Dreischalück. Vor allem beklagt er, dass der landwirtschaftliche Ortsverband gar nicht als Ansprechpartner in der Politik wahrgenommen wird. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr bekam bei der Infoveranstaltung der Landwirte im Gasthof Zur Post den Unmut der Landwirte zu spüren. Er beteuerte, dass es mit diesem Beschluss nicht darum gegangen sei, die Landwirte vor den Kopf zu stoßen oder ihnen zu unterstellen, dass sie nicht korrekt handeln.

Pestizideinsatz

»Es gab die Anfrage und den Antrag der Grünen. Auf den städtischen Grünanlagen und Sportanlagen werden keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Das ist nicht erforderlich, weil wir ja keine Erträge aus dem Grund erwirtschaften. Auf den von der Stadt verpachteten Flächen entscheiden die Pächter über den Pestizid-Einsatz. Das sind 6,6 Hektar, davon sind 3 Hektar Ackerfläche. Wir haben alle Pächter angeschrieben, was sie davon halten. Drei haben gesagt, sie könnten ohne Pflanzenschutzmittel nicht auskommen.« Die geringe Anzahl habe er als Signal verstanden, dem Naturschutz den Vorrang zu lassen. »Als Stadt müssen wir unterschiedliche Interessen berücksichtigen. Der Umweltschutz gehört auch dazu.«

Signalwirkung

Der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, Andreas Westermeyer aus Verl, sagte, der politische Beschluss sei als Signal gewertet worden. Das, was die Landwirtschaft mache, sei nicht richtig. »Wir Landwirte machen eine Menge Umweltschutz. Wir wollen das mal in der Politik als Fachbeitrag vorstellen. Das ist Öffentlichkeitsarbeit für uns.« Denn Ball hat Hubert Erichlandwehr aufgenommen und zurückgespielt. Er freue sich darauf, von den Landwirten Vorschläge zur Zusammenarbeit zu bekommen.

Westermeyer: »Wir betreiben ordnungsgemäße Landwirtschaft und sind bereit, etwas mit der Kommune zusammen zu machen.« Zurzeit »drehen alle am Rad«, sagt der Kreisvorsitzende. »Eine Kommune nach der anderen verbietet Pestizide. Das ist wie ein Lauffeuer und stellt die Landwirte in ein schlechtes Licht.«

Bienenschutz

In Sachen Bienenschutz wünschen sich Landwirte ebenfalls eine Zusammenarbeit. Gemeinsam könnten auf Grünstreifen für Insekten mehr Raum geschaffen werden. Die Landwirte verweisen aber darauf, dass mehr dazu gehört. »Die Gärten der Häuslebauer werden mehr gespritzt als alles andere und dann mit Steinen zugepflastert. Außerdem landen die Insekten an den Scheinwerfern der Autos. Dass das Insekten kaputt macht, sagt keiner.«

Ausgleichsflächen

Die Landwirte sehen sich durch den Flächenverbrauch doppelt getroffen. Als Beispiel führen sie das Gewerbegebiet Stukenbrock-Senne an. Die Fläche, die bebaut wird, geht der Landwirtschaft verloren. Zudem werden dafür Ausgleichsflächen ausgewiesen – damit verringern sich die Flächen für die Bewirtschaftung weiter. Die Stadt will ein Ausgleichsflächenmanagementkonzept erstellen. Um das zu erklären, hatte der Bürgermeister Thomas Sommerfeld aus dem Fachbereich Wirtschaft und Stadtentwicklung mitgebracht. Er berichtet, dass der Eingriff im selben Naturraum ausgeglichen werden müsse. Das soll durch Extensivierung passieren, mit der Magerrasen erzeugt wird. Viel Wert habe es, wenn Naturschutzgebiete qualitativ verbessert werden, zum Beispiel entlang der Sennebachläufe oder im Wald.

Erichlandwehr betonte, dass das interkommunale Gewerbegebiet komplett auf Schloß Holte-Stukenbrocker Gebiet sei, er deshalb von den beteiligten Kommunen Hövelhof und Augustdorf erwarte, dass sie die Flächen im Naturraum Senne für die Ausgleichsmaßnahmen einbringen.

Andreas Westermeyer sagte, er halte es für sinnvoll, dass die Landwirte an einem solchen Konzept beteiligt werden. »Es wird gemacht, ob mit oder ohne uns. Deshalb ist Mitreden besser.« Er forderte die Politik allgemein zum Umdenken auf. »Es muss jedem klar sein, dass die Entwicklung nicht weiter in die Fläche gehen darf. Parkplätze und auch Produktionsflächen müssen auf mehreren Etagen geschaffen werden.«

Landwirt schaft Leben

Die Qualität der landwirtschaftlich erzeugten Produkte ist hoch, die Preise sind eher niedrig. Die Bauern werden geschätzt. Zugleich steht die Landwirtschaft immer wieder bei Teilen der Gesellschaft in der Kritik – gerade weil Ernährung, Gesundheit, Tierhaltung und Umwelt Themen sind, die Menschen ganz direkt und individuell angehen, emotionale Themen, zu denen Menschen in der Regel starke Meinungen und feste Über­zeugungen bilden.

Unter der Überschrift »Landwirt schafft Leben« wollen die Landwirte mit der Unterstützung der Handelspartner im Futtermittelbereich eine Marke kreieren, die für eine verantwortungsvolle Tierhaltung steht, die sich am Tierwohl orientiert und selbstkritisch weiterentwickelt, für nachhaltigen Pflanzenbau und eine moderne Lebensmittelproduktion und positives Image schafft.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Peta prangert die Massentierhaltung an? Macht eine öffentliche Führung durch den Stall! Umweltschützer meinen, ihr verseucht das Grundwasser? Nehmt sie mit auf dem Trecker und erklärt, was ihr tut, erklärt Zusammenhänge!

Wer Gutes tut, muss darüber sprechen und es zeigen. Wann gab es in Schloß Holte-Stukenbrock das letzte Mal einen Tag des offenen Hofes?

Die Landwirte fühlen sich kaum wahrgenommen – zumindest nicht positiv. Die Politik, auch die örtliche, entscheidet, ohne die Landwirte gehört zu haben. Das ist so. Allerdings mischen sich die Landwirte nicht genug ein. Bauern müssen offensiv für sich werben und sich einbringen. Das kostet Kraft, Zeit und Geld. Wie jeden Unternehmer anderer Branchen auch. Geschenkt wird einem nichts, vor allem kein gutes Image.