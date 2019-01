Von Monika Schönfeld

Seit Dezember lernt Aschot Mkrtchyan zwei Fremdsprachen gleichzeitig – Deutsch und die Gebärdensprache. Der junge Mann hatte als Kleinkind eine Grippe und die Nebenwirkungen der Antibiotika waren gravierend. Er kann seitdem nicht mehr hören und nicht mehr sprechen.

Gefangen, gefesselt, gefoltert

Aschot Mkrtchyan und seine ein Jahr ältere Schwester Hasmik sind vor zwei Jahren aus Eriwan in Armenien geflüchtet. »Unser Vater hat uns außer Landes geschickt«, berichtet die Schwester. Der Vater sei Offizier beim Militär und politisch unter Druck geraten. Um den Vater gefügig zu machen, sei ihr Bruder gefangen genommen, gefesselt und gefoltert worden und in einer anderen Stadt aus dem Auto geworfen worden. Der Vater, der keine Möglichkeit hat, das Land zu verlassen, hat seine Kinder weggeschickt, um sie zu schützen. Er selbst ist untergetaucht. Mit der Tochter telefoniert er gelegentlich, ohne ihr zu sagen, wo er ist.

»Zu Hause haben wir uns über eine Familiengebärdensprache unterhalten«, erzählt die Schwester. Sie hat Internationale Ökonomie studiert und ihren Master in Finanzwirtschaft gemacht und drei Jahre als Buchhalterin gearbeitet, bevor sie nach Deutschland kam. Der Bruder hat zwei Jahre lang eine Taubstummenschule in Eriwan besucht, hat sich zu Hause das Lesen beigebracht und über einen Freund des Vaters Juwelier gelernt und auch in diesem Beruf gearbeitet.

Bei Mama Giesela unter den Fittichen

»Es ist ganz schrecklich ohne Eltern. Unsere Mutter ist früh gestorben, Vater hat sich um alles gekümmert«, sagt Hasmik. Sie sei sehr glücklich, dass es in Schloß Holte-Stukenbrock Leute gebe, die sich um sie kümmern. »Mama Giesela sorgt wie eine Mutter für uns«, sagt sie über Giesela Hörster, die die beiden unter ihre Fittiche genommen hat. Hasmik spricht inzwischen hervorragendes Deutsch und ist an der Universität Bielefeld für den C1-Sprachkurs angenommen worden. Armenier werden in Deutschland geduldet und erhalten auch eine Arbeitserlaubnis.

Giesela Hörster hat die Geschwister bereits vor zwei Jahren mitgenommen ins Sprachcafé. Aschot stellt sich zudem sehr geschickt an, arbeitet bei den »Helping Hands« im Kleiderlager für Flüchtlinge und einen Tag in der Woche in der Orchideengärtnerei Röllke. »Er sagte, er würde gerne schreiben lernen«, sagt Giesela Hörster. »Sagen« konnte er das über seine Schwester. Mit ihr kommuniziert er über WhatsApp-Videobotschaften. Inzwischen kann er auch Nachrichten auf Deutsch schreiben.

Gleich drei Gehörlose profitieren

Über die Flüchtlingssozialberaterin Kerstin Hollmann sei der Kontakt mit dem gehörlosen Diplom-Sozialpädagogen Ralf Kirchhoff geknüpft worden. Der arbeitet auch als Gebärdensprachlehrer. »Aschot hätte in Minden, Essen oder Düsseldorf zur Schule gehen können. Allerdings hätte er dann umziehen müssen und sich alleine zurechtfinden müssen«, sagt Giesela Hörster. Die Alternative war Privatunterricht – aber das kostet Geld. »Ich habe überall gefragt, wer helfen kann«, berichtet die 78-Jährige. Esther Hartmann von der Caritas für den Kreis Gütersloh erkannte Aschot als besonderen Fall an und genehmigte 100 Stunden à 60 Euro für Gebärdensprachunterricht.

Ralf Kirchhoff unterrichtet im Café 3b in der Beratungsstelle für Hörgeschädigte in Bielefeld, die Aschot gut per Bahn erreichen kann. »Und das beste ist, er ist nicht allein. Eine junge Mutter aus Aserbaidschan, die in Werther lebt, und ein junger Mann aus Kaschmir, der in Herford lebt, profitieren. Sie haben jetzt zu Dritt Unterricht in Bielefeld.«

Aschot Mkrtchyan kann schon auf Deutsch schreiben, lernt Buchstaben und Begriffe in der Gebärdensprache. »Er hat ein gutes Gedächtnis und lernt in Bildern«, sagt seine Schwester.