Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Im Schneetreiben haben am Freitagabend 250 Menschen an der Hauptstraße ein »Zeichen gegen Rechts« gesetzt und für ein friedliches Miteinander und eine bunte Gesellschaft demonstriert. Hintergrund war der »Bürgerdialog«, zu dem die Landesgruppe der Alternative für Deutschland (AfD) mit Bundestagsabgeordneten ins Hotel Westhoff eingeladen hatte.

Kundgebung in Schloß Holte-Stukenbrock als Zeichen gegen Rechts Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld

Mit 100 bis 120 Teilnehmern an der Kundgebung hatten die Organisatoren gerechnet. Das sind der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen und der Ortsverein der SPD mit Philipp Ashton und Marion Herzog als Vorsitzende. »250 habt ihr«, sagte der Leiter der Polizeiwache Schloß Holte-Stukenbrock, Markus Wolff, der mit den Bezirksbeamten Claus Mikus und Michael Schulmann und weiteren Beamten die Versammlung schützt – vor allem vor den Autofahrern, die ungeachtet der vielen Menschen am Straßenrand zügig an ihnen vorbeifahren.

Gegen Homophobie und Holocaustleugner

Nicht nur Mitglieder der beiden Parteien, die zur Demonstration aufgerufen haben, haben sich angeschlossen. Viele waren dabei, die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe arbeiten. Oder Mitglieder des Jugendparlaments. Edona Hasani: »Die AfD vertritt Werte, die wir Jugendlichen nicht als unsere Zukunft sehen.« Jona Altemeier wendet sich gegen Homophobie und Holocaustleugner.

Pastor Dieter Osthus hat sich der Kundgebung angeschlossen. »Ich habe eine Wut im Bauch, die grenzenlos ist. Ich war erst im Saal. Da war ich eindeutig falsch.«

In den Saal sind dann etwa 30 der Demonstranten tatsächlich noch gegangen. Abgewiesen wurde von der Security nur der Punk von der Antifa. »Das ist mir hier draußen zu wenig. Ich will argumentieren«, sagt Sozialdemokratin Rita Streck-Brechmann. Parteikollege Friedel Dransfeld: »Ich habe mich richtig vorbereitet.« Auch Gerhard Blumenthal, Vorsitzender der FDP, und Stellvertreterin Ulla Lehmann hören sich den Bürgerdialog an. »Ich gehe davon aus, dass die bei der nächsten Kommunalwahl antreten. Da ist es gut zu wissen, mit wem man es zu tun hat.«

Für eine offene Gesellschaft

Der Initiator von »Demokratie leben« in der Stadt, Demokrat Ramadani, freute sich, dass Menschen bei dem miesen Wetter Stimmung für ihre Ziele machen. Für den Theaterpädagogen Canip Gündogdu, wie Ramadani einer der Väter des Drei-Schulen-Theaters, ist es eine Frage der Glaubwürdigkeit. »Ich stehe persönlich für eine offene Gesellschaft.« Schüler des Gymnasiums waren dabei wie Viktoria Nieder und Lisa Böhme. »Wir sind hier, weil es wichtig ist, zu zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit deren Thesen.«

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Ale Achtung! Das war ein beeindruckendes »Zeichen gegen Rechts«. 250 Leute haben Transparente und Schilder gemalt, Parolen skandiert und lautstark in die Trillerpfeifen gepustet. Das war ein Bekenntnis gegen eine Stimmung, für die sie die AfD stehen sehen. Vor allem aber ein klares Bekenntnis zu dem, was sie sich wünschen: Freiheit, Menschenrechte, Herz statt Hass, eine Welt, ein Ziel.

Alle Achtung denen, die nicht nur Stimmung machen, sondern sich inhaltlich auseinandersetzten und sich in die Höhle des Löwen begeben haben. Die drei Bundestagsabgeordneten der AfD, Berengar Elsner von Gronow, Jörg Schneider und Michael Espendiller hatten mit 120 Zuhörern ein großes Publikum. Die Ordner ließen bis auf Ausnahmen die Demonstranten ein. Bürgerdialog ist Bürgerdialog.

»Wir sind mehr« – das stimmte. Es waren mehr Menschen bei der Kundgebung. Aber im Saal sah man, dass »die anderen« auch viele sind. In manchen Ländern ist die AfD stärkste Partei, »die erfolgreichste Neugründung einer Partei nach dem Krieg«, sagte Moderator Sebastian Schulze, AfD-Mann der ersten Stunde aus Iserlohn.

Hotelier André Bisplinghoff hat den Demonstranten Glühwein und Pfefferminztee gebracht. Und das, obwohl er via E-Mail hart angegangen worden ist, weil er der AfD den Saal vermietet. »Westhoff füttert Nazis« skandierten die Demonstranten am Freitag. »Man muss respektieren, dass 20 Prozent der Wähler die AfD wählen. Ich vermiete ja auch an die CDU. Ich selbst wähle FDP.« Jedem E-Mail-Schreiber habe er versucht zu erklären, dass er Geld verdienen muss, weil kein anderer die Gehälter bezahlt. »Ich beschäftige viele Menschen mit ausländischem Hintergrund.«