Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Eine optimistische Stimmung will der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, erzeugen. »Machen Sie einmal am Tag für eine Minute die Augen zu und überlegen Sie, was gut ist.«

Rabea Beier hat die Gäste im »Wohnzimmer der CDU« an der Harfe unterhalten. Foto: Monika Schönfeld

Ralph Brinkhaus ist der Gastredner beim fünften Neujahrsempfang der CDU-Senioren-Union im Gasthof zur Post. Mehr als 100 Gäste sind da, viele haben ihn zuletzt gesehen, als er Anfang September zwei Wochen vor seiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden im Holter Schlosskrug zu Gast war. Themen gab es am Sonntag reichlich. Brinkhaus war aber das Grundsätzliche wichtig. »Den meisten Menschen geht es gut. Sie müssten eigentlich glücklich und zufrieden sein. Dennoch ist da eine gewisse Unruhe. Es passiert so viel: USA, Brexit, Russland, Türkei. Die Frage ist, wird es unseren Enkeln auch noch gut gehen? Was bringt die Zukunft?«

Brinkhaus warnte vor den Antworten der Populisten, egal ob von Rechts oder Links. »Die wissen genau, was richtig und was falsch ist. Das ist verdächtig. Man sollte immer hinterfragen, ob das, was man tut, richtig ist.« Die Leute wollten, dass alles so wird wie früher – die gute, einfache Ordnung. »Fragen Sie sich selbst: Möchte das jemand?«

Dann gebe es die SPD, die die Arbeitnehmer vor der Digitalisierung schützen wolle. »Das ist so, als wenn man vor 100 Jahren die Pferdekutscher vor dem Automobil hätte schützen wollen.« Brinkhaus sagt, man müsse sich nicht vor der Zukunft schützen, sondern sich stark genug machen für die Zukunft. Für die 20-jährige Rabea Beier, die den Empfang an der Harfe begleitete, hatte er eine gute und eine anstrengende Nachricht: Sie wird immer einen Job haben, aber sie wird ihn vier- bis fünfmal neu erlernen müssen.

Europa bezeichnet Brinkhaus als wichtigstes politisches Projekt. »Bisher war das nur Thema der Finanzminister. Es ist aber mehr: Freihandelsabkommen, Kriminalitäts- und Terrorbekämpfung und das größte Friedensprojekt. Ein Pathos? Menschen, die miteinander reden, schießen nicht aufeinander.« Und wer die Milliarden schweren Rettungspakete kritisiere, müsse wissen, dass sie billiger seien als eine Minute Krieg.

Zum Profil der CDU meint er: »Wir müssen uns darüber definieren, was wir richtig machen, nicht über das, was die anderen falsch machen.«