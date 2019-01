Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Stukenbrock nimmt künftig auch Frauen auf. Sie dürfen auf den Königsvogel schießen und damit Schützenkönigin werden. Das hat die Bruderschaft am Samstag in geheimer Abstimmung mit 85 Stimmen der 112 anwesenden Mitglieder beschlossen.

Gegen die Aufnahme von Frauen stimmten 24 Mitglieder, einer enthielt sich, zwei Wahlzettel waren ungültig. Dafür, dass Frauen auch auf den Adler schießen, stimmten 95 der Wahlberechtigten, zehn waren dagegen.

Für die geänderte Satzung stimmte die Versammlung mit Enthaltungen einstimmig. Die Neufassung enthält, dass Nichtchristen, also Menschen mit anderen Konfessionen, oder auch Konfessionslose Mitglied der Bruderschaft werden können. Allerdings müssen sie hinter den Zielen des Vereins stehen.

Bisher war es so, dass Mädchen und junge Frauen bei den Jungschützen mitmachen konnten. Wenn sie 24 Jahre wurden (vergangenes Jahr auf 27 Jahre erhöht), mussten sie die Bruderschaft verlassen. Das habe oft zu traurigen Szenen geführt. Frauen, egal welchen Alters, waren bisher im Spielmannszug und im Schießsport willkommen.

Mit der Neufassung der Satzung hat sich die Arbeitsgruppe um stellvertretenden Brudermeister Manfred Bonensteffen, Oliver Brück und Oliver Sbjeznie beschäftigt. »Wenn die Schützenbruderschaft zukunftsfähig bleiben will, muss sie ihre Gemeinnützigkeit erhalten. Ohne die werden wir wie ein Unternehmen behandelt und müssen Steuern zahlen. Dann wäre die Bruderschaft tot«, sagte Bonensteffen. Die Arbeitsgruppe habe die Mustersatzung des Bundes der Historischen Bruderschaften als Vorlage genommen. Gemeinnützig könne nur sein, der niemanden diskriminiere. Im ursprünglichen Vorschlag der Arbeitsgruppe stand, dass nur volljährige männliche Mitglieder auf den Adler schießen dürfen.

Um geheim abstimmen zu können, hat André Bisplinghoff den Antrag gestellt, dass »die Bruderschaft aus Männern und jungen Frauen bestehen soll wie bisher«. Als das überwältigende Votum für die Frauen ausgefallen ist, wurde auch »männlich« aus dem Passus gestrichen, wer auf den Vogel schießen darf. »Wir geben uns außerhalb dieses Vereins der Lächerlichkeit preis«, warnte Christian Mersch. Karsten Angerstein appellierte, dass es sich die Bruderschaft nicht leisten könne, 50 Prozent Potenzial zu verschenken. »Wir können die engagierten Frauen nicht länger in die Wüste schicken.«

Weniger Diskussion gab es um die Aufnahme von Nichtchristen. Bisher sei noch kein Antrag von Nichtchristen eingegangen – und wenn, müssen die Antragsteller ja den Zielen der Bruderschaft folgen. »Die Angst vor Überfremdung des Vereins oder einer Übernahme ist unnötig«, meinte Karsten Schier. Im Gegenteil wären Vereine froh, wenn sich Moslems, Hindus oder andere engagieren wollten.

St.-Sebastianus-Ehrenkreuz

Der stellvertretende Bezirksbundesmeister des Bezirksverbands Paderborn-Land, Norbert Stecker, hat Konrad-Josef Mersch geehrt und ihm das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz des Bundes der Historischen Schützenbruderschaften überbracht. Mersch ist seit 1987 Mitglied der Bruderschaft, war davor schon im Spielmannszug, war seit 1997 für 21 Jahre im Vorstand als stellvertretender Kompanieführer, Kompanieführer und bis 2018 als Oberst. Die Königswürde sicherte er sich 2007 und war mit seiner Frau Martina auf dem Thron. Er hat bereits diverse Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Verdienstorden der Brinkkapelle, das Silberne Verdienstkreuz und den Hohen Bruderschaftsorden.

Neuer Vorstand

Brudermeister Ulrich Teipel hatte vergangenes Jahr angekündigt, dass er 2019 sein Amt niederlegen wird. Er war seit 2003 als Brudermeister an der Spitze der heute 506 Mitglieder zählenden Bruderschaft. Seit 40 Jahren ist er Mitglied, war Bierkönig, König und die Stütze und das Gesicht der Bruderschaft, sagte Stellvertreter Manfred Bonensteffen in seiner Laudatio. »Und in der letzten Woche deiner Amtszeit hast du es sogar ins Fernsehen geschafft.« Der WDR hatte berichtet, dass die Bruderschaft sich Frauen öffnen will.

Zum neuen Brudermeister wurde der bisherige Kassierer, Reinhard Austermeier, gewählt. Der 51-Jährige ist Programmierer, lebt seit 14 Jahren in Stukenbrock und ist seit mehr als fünf Jahren Mitglied und bereits seit vier Jahren im Vorstand. Außerdem wurden die weiteren ersten Positionen alle einstimmig neu besetzt. Oberst bleibt Kai Schmidt, Schriftführer Oliver Sbjeznie, neuer Kassierer ist Stefan Burckardt, als Schießmeister beim Königsschießen löst Peter Pauls Wolfgang Kipshagen ab, bestätigt wurden Schützenmeister Tobias Koch, Schießmeister Sportschützen Markus Krogmeier, Jungschützenmeister Thorsten Auster, die Kompanieführer Helmut Bonensteffen und Hans-Jürgen Meyer, der Stabführer des Spielmannszugs Norbert Greinert. Als Kassenprüfer löst Simon Oekenpöhler Henrik Thorwesten ab.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Es gibt Traditionsvereine, die nur ein Geschlecht aufnehmen. Bisher war das bei vielen Schützenbruderschaften der Fall. Das gibt es auch bei Freimaurerlogen, die allerdings kein gemeinnütziger Verein sind. Meist behelfen sich solche Clubs mit der Gründung von Fördervereinen, die dann als gemeinnützig anerkannt werden.

Man möchte meinen, heute sei das keine Frage mehr, dass Frauen zu allen gesellschaftlichen Bereichen Zutritt haben. Gerade haben wir 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. Der Bund der Historischen Schützenbruderschaften hat seine Satzung entsprechend geändert. Der Sprecher der Arbeitsgruppe, die die Stukenbrocker Satzung angepasst hat, Manfred Bonensteffen, betonte, dass es darum gehe, die Zukunft des Vereins und die Gemeinnützigkeit zu sichern.

85 von 112 Stimmberechtigten sind der Meinung, dass Frauen in die Bruderschaft gehören. Das ist deutlich. Ob es ein Bekenntnis zu den Frauen ist oder ob sie als notwendiges Übel betrachtet werden, die die Gemeinnützigkeit erhalten, wurde nicht eindeutig formuliert. Die Zeit wird zeigen, ob jetzt vermehrt Frauen eintreten. Das tun sie nur, wenn sie sich in der Männergesellschaft gut aufgenommen fühlen.

Frauen in Bruderschaften sind nicht der Untergang des Abendlandes. Das macht die Schützenbruderschaft St. Michael Liemke vor.