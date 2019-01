Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). »Wann hast du in Schloß Holte-Stukenbrock so eine Show gesehen?« Wenn Emma Jürgens das fragt, klingt das selbstbewusst. Vor allem aber lobt sie damit ihre 400 Schülerinnen, die am Sonntag zwei Vorstellungen, jeweils drei Stunden lang, vor ausverkaufter Aula am Gymnasium gegeben haben.