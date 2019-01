Von Jan Gruhn

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Verunsicherung ist groß, besonders unter den Weidetierhaltern. Das wurde am Montag auf der Info-Veranstaltung der Bezirksregierung Detmold zum Thema Wolfsgebiet Senne deutlich.

Etwa 400 Interessierte waren der Einladung in die Aula des Gymnasiums Schloß Holte-Stukenbrock gefolgt. Gleich zu Beginn machte Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl (FDP) klar: Der Wolf ist zurück. »Und wir werden mit ihm leben müssen.«

Heinz Kemper ist Schäfer. Zusammen mit seinem Sohn Tobias kümmert er sich hauptberuflich um knapp 2500 Tiere, unter anderem auf dem Truppenübungsplatz in der Senne. In einer ihrer Herden gab es bereits einen Riss. Zum Wolf hat er deshalb eine klare Meinung: »Nutztiere und Wolf, das geht nicht.« Sei Sohn macht sich Sorgen um seine finanzielle Zukunft: »Ich will wissen, ob sich das ganze noch lohnt.«

30-prozentige Vermehrungsrate nicht dauerhaft zu erwarten

Die Sorge, dass der Wolf sich künftig explosionsartig vermehrt, wollte Dr. Matthias Kaiser vom Landesamt für Natur, Umweltschutz und Verbraucherschutz NRW zerstreuen. So sei zum Beispiel die häufig aufgeführte 30-prozentige Vermehrungsrate nicht dauerhaft zu erwarten: »Die Population steigt zwar zu Beginn oft stark an.« Allerdings würde die Kurve mit zunehmender Zeit abflachen. Eine massive Verminderung der heimischen Wildbestände, wie von einem Zuhörer befürchtet, sei nicht zu erwarten. »Die Wolfspopulation passt sich dem Nahrungsangebot an, nicht umgekehrt.«

Durch die Ausweisungen des Wolfsgebietes im vergangenen Jahr sind Präventionsmaßnahmen förderfähig geworden. »Es handelt sich nicht um ein Schutzgebiet für den Wolf«, betonte Kaiser. Dieser sei so oder so geschützt. Christian Stang (NRW-Umweltministerium) erklärte: »Wolf und Mensch müssen das Zusammenleben erst wieder lernen.« Deshalb »wollen wir als Land die wirtschaftlichen Belastungen, besonders für die Weidetierhalter, gering halten«.

Wer zum Beispiel im Wolfsgebiet oder der Pufferzone wohnt, der kann Mittel für Schutzzäune für Schafe, Ziegen und Gehegewild beantragen. Gleiches gelte zum Beispiel für Elektrozäune. Für die Anschaffung von Herdenschutzhunden gibt es allerdings nur für direkt im Wolfsgebiet ansässige Tierhalter Fördermittel.

Talla bleibt nicht gern allein

Schlecht sieht es offenbar für Milchviehhalter aus. Laut Britta Kraus von der Bezirksregierung Münster werden zwar Rissschäden erstattet, nicht aber Kosten für Präventionsarbeiten. In Schermbeck gibt es bereits ein Wolfsgebiet – Kraus sollte Erfahrungen aus der Förderpraxis liefern. Diskutiert wurde auch, ob die Einrichtung einer wolfsfreien Zone angedacht oder zumindest im Bereich des Möglichen ist. Dafür gab es von Matthias Kaiser eine Absage mit Verweis auf die Rechtslage.

Die Bürgerversammlung war laut Moderator Lutz Kunz (Bezirksregierung Detmold) der Auftakt zu einem Dialogprozess. Im nächsten Schritt soll ein Arbeitskreis gegründet werden, in der unter anderem auch die Anliegerkommunen vertreten sind.

Für die größten Augen sorgte an diesem Abend derweil Christian Berger. Der Wolfsaktivist aus Niedersachsen hatte einen Vierbeiner mitgebracht, der einem Wolf sehr ähnlich sah. Allerdings handelte es sich bei Talla, so der Name des pelzigen Gastes, um einen Tschechoslowakischen Wolfshund. »Er bleibt nicht gerne alleine. Deshalb habe ich vorher gefragt, ob ich ihn mitbringen kann.«