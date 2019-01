Von Alexandra Wittke

»Im Vorverkauf hatten wir bereits 107 Karten verkauft. Da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ob die Plätze ausreichen werden«, sagt die Organisatorin, während sie weitere Karten an Kurzentschlossene ausgibt. Ihr Mann Friedel Dransfeld, Vorsitzender des Kulturkreises, räumt derweil mit dem Hausmeister der Pollhansschule weitere Stühle in die Aula. 150 Karten werden am Ende verkauft sein, alle Besucher finden einen Sitzplatz.

Aus der Region

»Drei Freunde« heißt das Programm, das Dagmar Selje von den Bielefelder Puppenspielen mitgebracht hat und es begeistert nicht nur die anwesenden Kinder. Zuletzt war die Bielefelderin mit ihrem Team vor vier Jahren in Schloß Holte-Stukenbrock. Ihr erneuter Auftritt lag Erna Dransfeld sehr am Herzen. »Wir unterstützen gerne die Akteure vor Ort. Warum sollten wir Puppenspieler aus Hessen oder Bayern engagieren, wenn wir in der direkten Nachbarschaft so tolle Projekte unterstützen können.«

Das Stück der »Drei Freunde« ist angelehnt an das Kinderbuch von Helme Heine und handelt von der Maus Johnny Mauser, dem Gockel Franz von Hahn und dem dicken Schwein Waldemar. Auf dem Hof, auf dem sie leben, mistet die Bäuerin, gespielt von Dagmar Selje, gerade aus und die Funde regen die drei Freunde zu allerlei Blödsinn an. Am Ende verletzt sich Johnny beim Versuch, eine kleine Puppenwiege auf dem Dach der Scheune als Rennfahrzeug zu nutzen, so dass seine Freunde ihm helfen müssen. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Bis auf einen brummenden Kopf ist die Maus wohlauf.

Kinder helfen

Hilfe bei der Aufklärung, wo denn die ganzen aussortierten Sachen hin sind, bekommt die Bäuerin fortwährend aus dem Publikum. Die Kinder helfen ihr herauszufinden, wo denn zum Beispiel ihr Wecker ist und am Ende erfährt sie so auch, was Johnny Mauser mit der Puppenwiege angestellt hat.

Die Stunde Programm ist kurzweilig und nimmt die Kinder aktiv mit. Schade nur, dass die Sicht auf manchen Plätzen durch Erwachsene für die Kleinen versperrt war und dass Dagmar Selje beim anschließenden Fototermin ungeduldig und schlecht gelaunt wirkte. »So viel Zeit für ein Foto muss schon sein«, meint auch Organisatorin Erna Dransfeld, bevor sie ein durchweg positives Fazit der Veranstaltung zieht.