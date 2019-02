Geniale Darsteller bringen das Publikum in der Aula am Gymnasium zum Lachen: (von links) Luc Veit, Heinrich Schafmeister und Leonard Lansink. Die Komödie »Kunst« handelt von der Brüchigkeit einer Männerfreundschaft. Foto: Uschi Mickley

Von Uschi Mickley

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Knisternde Spannung liegt in der Aula am Gymnasium, als sich der Vorhang für die Komödie »Kunst« öffnet. 341 Zuschauer haben sich am Sonntagabend das »Glanzlicht«, eine geistreiche und dynamische Inszenierung, angesehen.