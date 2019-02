Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Justine Klippenstein aus Schloß Holte-Stukenbrock ist eines der schönsten Mädchen Deutschlands, die Heidi Klum am Donnerstag auf Pro Sieben in »Germany’s Next Topmodel« (GNTM) präsentiert hat. Mit der 19-Jährigen, die vergangenes Jahr am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock Abitur gemacht hat und in Halle eine Lehre zur Bankkauffrau macht, sprach WESTFALEN-BLATT-Redakteurin Monika Schönfeld.