Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). 90 Jahre jung und genauso aktiv wie einst: Die Kolpingsfamilie St. Ursula Schloß Holte hat am Samstag Geburtstag gefeiert. Und da in den Adern mancher Mitglieder karnevalistisches Blut fließt, feierte man den 90. Geburtstag mit einer westfälischen Version des Silvester-Klassikers »Dinner For One«.