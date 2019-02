Von Matthias Kleemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Die Feuerwehr bekämpft einen Wohnhausbrand in Schloß Holte-Stukenbrock. Das Feuer ist gegen 14 Uhr in einem zweigeschossigen Doppelhaus am Ulmenweg im Ortsteil Stukenbrock ausgebrochen. Nachbarn, die auf der Terrasse saßen, bemerkten das Feuer und alarmierten sofort die Feuerwehr.