Tolle Ferien mit Wellness in der Offenen Ganztagsschule der Michaelschule in Liemke: Bei leiser Musik zum Entspannen genießen die Mädchen die Anwendung. Karin Cyra massiert ihnen die Füße. Foto: Bernd Steinbacher

Von Bernd Steinbacher

Nur fürs Foto dürfen Isabella, Arne und Lotta (von links) die neuen Roller im neuen OGS-Schulgarten parken. Foto: Bernd Steinbacher Nur fürs Foto dürfen Isabella, Arne und Lotta (von links) die neuen Roller im neuen OGS-Schulgarten parken. Foto: Bernd Steinbacher

36 Kinder nehmen an der Ferienbetreuung in Liemke teil. Dabei arbeiten die Michael-, die Pollhans- und die Grauthoff-Elbracht-Schule zusammen, wie in den Vorjahren auch. Träger der OGS ist die AWO im Kreis Gütersloh. Bei einem Arbeitskreis der AWO ist auch das Thema Wellness aufgekommen. »Wir wollen den Kindern ja immer etwas Interessantes bieten und haben das Thema hier aufgegriffen und überlegt, was wir umsetzen können«, sagt Ines Hauschild-Specker, Leiterin des Offenen Ganztags der Michael­schule. So können die Kinder nun entspannende Musik und Fußmassagen genießen. Fürs Gesicht gibt es eine Quark-Gurkenmaske. »Ein reines Naturprodukt«, sagt Karin Cyra, Mitarbeiterin der OGS. Sie massiert dem Kindern die Füße, die die Wellness-Behandlung sichtlich genießen.

Zeit zum Spielen gibt es natürlich auch, und die neuen Roller sind häufig im Einsatz. Eine Mutter hat passend dazu vier Helme spendiert.

Ein Genuss ist jetzt wieder der Blick in den Schulgarten. »Wegen des Pilzbefalls mussten viele Pflanzen erneuert werden. Nun ist alles in Ordnung«, erzählt Ines Hauschild-Specker. Sie danke allen Sponsoren, die die OGS unterstützen. Sowohl die neuen Roller als auch die neue Bepflanzung seien ohne Sponsoren nicht denkbar gewesen.

Nun können sich die Kinder auf eine reiche Ernte freuen. Die Kartoffeln sind gelegt. Im Hochbeet werden neben anderem Salat und Möhren wachsen.