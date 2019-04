Marktkauf-Geschäftsleiter Karsten Bischoff (links) und Nonfood-Leiter Thomas Vogel haben am Freitag den Fachmarkt geschlossen. Links daneben wird ein Neubau für den Fachmarkt entstehen, der alte Fachmarkt wird zum Trinkgut-Getränkemarkt. Der Eingang wird in den Winkel verlegt. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Am Marktkauf an der Holter Straße wird neu gebaut. Innerhalb der nächsten sechs Monate entsteht ein Neubau für den Fachmarkt, das alte Fachmarktgebäude wird modernisiert und zum neuen Getränkemarkt.

Der Getränkemarkt auf der gegenüberliegenden Straße wird geschlossen, wenn der Neubau fertig ist. Foto: Monika Schönfeld

Der Lebensmittelmarkt bleibt geöffnet und nimmt einiges an Sortiment auf, das vorher im Fachmarkt war, sagt Geschäftsleiter Karsten Bischoff. Der Fachmarkt zieht Ende Oktober oder Anfang November in den Neubau, der anstelle des alten Gartenkäfigs am Parkplatz neben dem bisherigen Fachmarkt entsteht. Der bisherige Fachmarkt wird modernisiert und zum Getränkemarkt unter der Firmierung »trinkgut«. Der gemeinsame Eingang wird im Winkel zwischen Fach- und Getränkemarkt entstehen.

Im Fachmarkt werden 1400 Quadratmeter zur Verfügung stehen (bisher 900), im Getränkemarkt 870 (bisher 600). Für die Bauphase hat der Fachmarkt am Freitag seine Pforten geschlossen. In den Lebensmittel- und Getränkemarkt werden für sechs Monate Tiernahrung und Schreibwaren wandern.

Wenn der Neubau fertig gestellt ist, wird der alte Getränkemarkt geschlossen. Was dort dann geplant ist, steht noch nicht fest.

Zurzeit drei Gebäude

Seit mehr als 40 Jahren versorgt der ehemalige Dixi-Markt und heutige Marktkauf Kunden aus Schloß Holte-Stukenbrock und aus der Umgebung. Aktuell sind das SB-Warenhaus, der Marktkauf-Fachmarkt sowie der Getränkemarkt auf drei Gebäude verteilt. Das SB-Warenhaus (Lebensmittelmarkt) wurde 2004 und 2012 umgebaut und erweitert.

Wichtig für die Kunden ist, dass während der Bauphase der Verkauf im SB-Warenhaus und im Getränkemarkt uneingeschränkt weitergeht und die Artikel aus der Marktkauf-Werbung, die sonst im Fachmarkt angeboten werden, weiterhin im SB-Warenhaus erhältlich sind.

Neues Einkaufserlebnis

»Unser Ziel ist es, den Kunden ein völlig neues Einkaufserlebnis zu präsentieren, moderner, schöner und besser«, sagt Karsten Bischoff. »Schon jetzt bietet Marktkauf an der Holter Straße auf einer Gesamtverkaufsfläche von 7000 Quadratmetern ein umfangreiches Sortiment im Bereich Technik, Auto- und Fahrradzubehör sowie Spielwaren an. Nach dem Umbau wird das ergänzt durch ein deutlich ausgebautes Fachhandelssortiment im Bereich Tiernahrung. Zudem wird es eine Sport- und Schreibwarenwelt mit Markenherstellern geben.«

Marktkauf in Schloß Holte-Stukenbrock hat 145 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter aus dem Fachmarkt werden für die Zeit des Neubaus die Kollegen im SB- und Getränkemarkt unterstützen. Im Oktober ist ein Baustellenfest geplant, um eine Vorstellung vom neuen Markt zu vermitteln.

Zum Unternehmen

Marktkauf ist ein Tochterunternehmen der EDEKA Rhein-Ruhr mit dem Fokus auf Lebensmittel und Waren des täglichen Gebrauchs.

Gegründet 1971 in Bielefeld in Ost-Westfalen Lippe, ist Marktkauf auch heute noch eng mit der Region verbunden. Auf dem Gebiet der Regionalgesellschaft EDEKA Rhein-Ruhr betreibt Marktkauf 34 SB-Warenhäuser mit einer Fläche bis 12.000 Quadratmeter und erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 875 Millionen Euro.

Deutschlandweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 3500 Mitarbeiter.

Mit einer Vielzahl von Warengruppen im Sortiment und einem hohen Absatz-Volumen auf großer Fläche sind die Marktkauf-Märkte ein strategischer Partner kleinerer und mittlerer Produzenten. Außerdem bietet Marktkauf verstärkt in der Region produzierte Lebensmittel an.