Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Ein Maibaum symbolisiert Gemeinschaft. Die stellt sich aber nicht erst ein, wenn der Baum steht, sondern setzt an beim Aufstellen. Stukenbrock und Stukenbrock-Senne beweisen das.

Die IG Dorfplatz stellt den Maibaum in Stukenbrock-Senne auf: (von links) Konrad Pauleikhoff, Anton Hasenbein, Petra Burmester, Marita Austermeier, Peter Hornauer, Beate Schierwagen, Alfred Bories, Franz-Josef Joachim, Ludwig Stall, Ralf Schierwagen und Karin Klasbrummel. Foto: Monika Schönfeld

Alle geben, was sie können, um in ihrem Dorf den Maibaum aufzustellen. In Stukenbrock-Senne hat Konrad Pauleikhoff seinen Hatz-Trecker von 1960 vor den restaurierten Trailer gespannt, den er von seinem Vater geerbt hat. Nun hat er die gleiche Farbe wie der Trecker – Landwirtschaftsgrün. Aufgeladen hat er die 10 Meter lange Straßenlaterne, die vor sechs Jahren zum Senner Maibaum mutierte. Zwei Kränze mit bunten Bändern und 14 Zunft- und Vereinszeichen hängen daran, oben sitzt ein Wetterhähnchen. Neu bei den Zünften ist der Maurer, gesponsert von Ralf Schierwagen, und bei den Vereinen das Deutsche Rote Kreuz.

Brauch ausgeweitet

»Schon seit Ende der 1980er-Jahre gab es einen Maibaum am Barbaraweg. Dort haben wir mit der Nachbarschaft gefeiert«, berichtet Ludwig Stall von der Interessengemeinschaft Dorfplatz Senne. Die Nachbarschaft sei immer älter geworden, so dass das Maibaumfest aufs ganze Dorf ausgeweitet werden sollte. »Das erste Mal haben wir den Baum bei Blitz und Donner aufgestellt.« Dieses Mal ist es kalt und feucht, trotzdem kommen viele auf ein Bier oder eine Bratwurst unter die Pavillons. »Wir verkaufen nichts, leben nur von Spenden«, betont Stall.

Maibäume in Stukenbrock und in Stukenbrock-Senne Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld

Abends ist am Samstag das Wetter zumindest trocken. In Stukenbrock fährt Heinz Radtke den naturbelassenen Stamm der Ortsgemeinschaft Stukenbrock von der Römerstraße mit einem Trecker der Marke Lanz Bulldog aus dem Jahr 1949 ins Dorf. Die Krone, die die Katholische Frauengemeinschaft Stukenbrock gebunden hat, fährt Alexander Brockschmidt. Der gibt auch PS-starke Hilfestellung bei Aufrichten des Stamms. Allerdings ist zuerst Handarbeit gefragt. Und die bieten die Feuerwehrleute, Jung und Alt packen an. Gemeinsam mit Heinrich Sander jun. macht sich Louis Otto daran, beim Festmachen zu helfen. Vater Christian Otto wird nachher mit Markus Sander im Korb der Drehleiter hoch hinaus fahren, um die großen Kränze, den Wetterhahn und die Zunftzeichen zu befestigen.

Musiker verkürzen die Zeit

Das Aufstellen des Maibaumes ist dieses Jahr nicht als sonntägliches Fest gefeiert worden, weil der Vorsitzende der Ortsgemeinschaft, Franz-Josef Antpöhler, kurz vorher gestorben war. Stellvertreter Siegfried Murke, Eva Neisens und Markus Krogmeier hatten deshalb auf ein Zusammensein unter den Pavillons gesetzt. Die Schützenbruderschaft St. Johannes Stukenbrock und das St.-Johannes-Blasorchester Stukenbrock hatten den Mini-Umzug begleitet. Die Musiker haben den Zuschauern die Zeit verkürzt, die die Feuerwehr zum Aufstellen brauchte.