Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Für die SPD in Schloß Holte-Stukenbrock waren die vergangenen zwölf Monate sehr politisch: Die Sozialdemokraten haben eine Diskussion mit Bürgern zur Ansiedlung des Logistik-Unternehmens Wahl & Co. ausgerichtet, einen Aktionsmarsch von der Tankstelle Schniedermann bis hin zur gedachten Einfahrt ins Gewerbegebiet Kreuzkrug gemacht, dem sich viele Bürger angeschlossen haben. Im Januar hat die SPD gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen eine Kundgebung gegen den Auftritt der AfD (Alternative für Deutschland) in Stukenbrock angeführt, an der 260 Menschen teilgenommen haben.

Während der Jahreshauptversammlung am Samstag im Holter Schlosskrug ist der Vorstand der SPD folgerichtig wiedergewählt worden. Vorsitzende bleibt Marion Herzog, Stellvertreter Metin Eser, Kassierer Uwe Siek, Beisitzer Manfred Herzog und Uschi Mickley.

Thema Flüchtlingswohnheim

Thema war bei den mehr als 20 Anwesenden (die SPD hat 77 Mitglieder in der Stadt) das geplante Flüchtlingswohnheim in Liemke. Alfons Wickermeier sagte, dass ein neues Wohnheim nicht gebraucht werde – weder in Liemke noch auf dem Gelände des ehemaligen Campingplatzes »Unter den Tannen« am Föhrenweg, das die Stadt gekauft hat. Die Menschen, die jetzt zugewiesen werden, seien anerkannte Asylbewerber und werden deshalb dauerhaft in der Stadt bleiben, sagt Wickermeier.

»Wir brauchen öffentlich geförderten Wohnraum in der ganzen Stadt. Für die Zuwanderer und für die Einheimischen. Wo ist dazu die Stellungnahme der SPD? Wir müssen offen sagen, dass diese Menschen mit den Deutschen um Wohnungen und Arbeitsplätze konkurrieren. Das ist so. Verschweigen wir das, spielen wir der AfD in die Hände. Die sagt dann zu Recht, dass wir den Bürgern die Wahrheit vorenthalten.« Wickermeier sagt, dass Deutschland aufgrund der demografischen Entwicklung Einwanderung gut vertragen könne. »Wofür die SPD steht, wird den Bürgern nicht deutlich genug«, mahnt er.

In die gleiche Kerbe schlägt Michael Höppner. »In den kommenden Wahlkämpfen müssen wir Position beziehen. Wofür steht die SPD? Zuletzt habe ich immer nur das große Achselzucken gesehen.« Er plädiert dafür, sich dem Arbeitskreis Politik auf Kreisebene anzuschließen oder sich mit der Landesinitiative »Rot pur« zu beschäftigen.

Ein Kommentar von Monika Schönfeld

Klare Kante zeigen, das wollen die SPD-Mitglieder. Das fällt schwer, wenn man auf Bundesebene in einer großen Koalition steckt. Da gibt es oft verwischte Grenzen, die aus Kompromissen resultieren. Effekt ist, das hat die Basis bei der Bundestagswahl gesehen, dass sich die SPD kaum von der CDU unterscheidet. Das wirkt sich auf Ortsebene aus.

Sechs von 33 Ratsmitgliedern sind Sozialdemokraten. Die wollen sozialen Wohnungsbau und andere Dinge, kommen aber gegen eine absolute Mehrheit nicht zum Zuge. Allerdings reicht es nicht, sich nur zu Themen zu bekennen. Konkrete Vorschläge müssen detailliert ausgearbeitet werden, um eine Chance zu haben. Noch kleinere Parteien schaffen das auch.