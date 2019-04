Johanna Heyer und Katharina Kammertöns (von links) verstehen sich gut und nehmen an dem Angebot in der Alten Backstube regelmäßig teil. Für die Vernissage bemalen sie kleine Karten, die später an die Besucher verschenkt werden sollen. Foto: Matthias Kleemann

Von Matthias Kleemann

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Gegen Pablo Picasso, der 91 Jahre alt geworden ist und bis ins hohe Alter gemalt hat, sind die meisten Besucher der Tagespflege in der Alten Backstube fast noch Jungspunde. Ihre selbst gemalten Bilder sind demnächst im Kulturforum am Altenkamp zu sehen.

Therese Laustroer allerdings ist älter, sie blickt bereits auf 95 Lebensjahre zurück. Aber mit der Feinmotorik hat sie noch keine Probleme. Locker hält sie den Pinsel in der Hand und verziert ein postkartengroßes Bild mit feinen Strichen. »Ich mache das ein bisschen bunt, dann wirkt das schöner«, sagt sie bescheiden.

Mit ihr sitzt ein gutes Dutzend Senioren am Tisch im Aufenthaltsraum der Tagespflege, dort wo früher Kuchen und Brötchen verkauft wurden. Konzentriert sind die Damen und Herren bei der Sache. Fertige Kunstwerke hängt Izabel Riello-Peter an eine Pinnwand.

Vernissage am 12. Mai

Die kleinen Bildchen sollen die Ausstellungsbesucher im Rahmen der Vernissage am 12. Mai geschenkt bekommen. Die eigentlichen Werke sind schon fertig. Größtenteils gerahmt, manche auf Leinwand, warten sie auf das große Publikum. Hundert Bilder hat die Künstlerin Izabel Riello-Peter zusammen mit den Mitarbeiterinnen Maria Deppenkemper und Sabine Sturm ausgesucht. Sie sind im Verlauf der vergangenen zwei Jahre in der Alten Backstube entstanden, so lange gibt es dort schon die Tagespflege, die von der Holter Pflege betrieben wird.

Bereits seit fünf Jahren ist Izabel Riello-Peter für die Holter Pflege tätig. Geschäftsführerin Annegret Eckardt war seinerzeit begeistert von der Idee, alte Menschen an die Malerei heranzuführen, mit der Izabel Riello-Peter an sie herangetreten war. Seitdem ist die Künstlerin freiberuflich für die Holter Pflege tätig. Im Haus am Stein in Kaunitz hat es bereits eine Ausstellung mit Bildern gegeben, die dort entstanden sind.

Wöchentlich wird gemalt

»Wir haben 22 Gäste in der Tagespflege«, sagt Annegret Eckardt. Gut die Hälfte davon nehme das Angebot an. Wöchentlich wird das Malen im Wechsel montags und mittwochs angeboten, so dass jeder Gast durchschnittlich alle 14 Tage daran teilnimmt.

Natürlich hat das Malen auch eine therapeutische Wirkung, Riello-Peter stellt aber den künstlerischen Aspekt in den Vordergrund. Ein sehr großer Teil der Bilder sei durchaus anspruchsvoll.

Gisela Springensguth und Friedrich Dransfeld von Kulturkreis-Vorstand sehen das genauso. Als das Anliegen, eine Ausstellung zu organisieren, von Sabine Sturm an sie herangetragen wurde, hatte sich der Vorstand damit beschäftigt und zur Anschauung eine Mappe mit zahlreichen Bildern bekommen. Sabine Sturm singt im Frauenchor Lady Dur, der jede Woche im Kulturforum probt. »Da kam mir einfach dieser Gedanke«, sagt sie.

Breites Repertoire

»Da sind viele einrucksvolle Bilder bei«, sagt Friedrich Dransfeld. »Wir waren uns schnell einig, das zu versuchen.« Schließlich sei es gut, den Kunstbegriff nicht so eng zu fassen. Die Besucher der Ausstellung dürfen sich auf ein breites Repertoire mit unterschiedlichen Maltechniken freuen.

Eine dieser Techniken besteht drin, bunte Schnipsel aus Zeitschriften oder Prospekten aufzukleben und dann in eine selbst gemalte Komposition einzufügen. Das geschieht auch bei der Fertigung der Geschenkkarten. Katharina Kammertöns (81) hat beispielsweise eine Miniaturdarstellung des berühmten Bildes »Goethe in Italien« gefunden, die sie liebevoll koloriert, während Johanna Heyer (78) einem kleinen Rosen-Ensemble einen Rahmen verpasst.

»Wir beide verstehen uns gut«, sagt Katharina Kammertöns. »Und wir malen gerne. Es macht Spaß, man hört und sieht mal was anderes«, ergänzt Johanna Heyer. Die beiden freuen sich auf die Vernissage, die am Sonntag, 12. Mai, um 15 Uhr beginnt.