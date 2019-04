Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Die Bänder, die jetzt auf dem Liemker Dorfplatz an den Maibaukronen flattern, sind von der Throngesellschaft der Liemker Michaelschützen in Pastelltönen gehalten worden. »Mal was Neues«, sagt der Leiter des Arbeitskreises Brauchtum, Adolf Köhler.