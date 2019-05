Das St.-Johannes-Blasorchester Stukenbrock spielt unter Leitung von Jack Watorowski (rechts) seinen Besuchern zahlreiche mitreißende Stücke vor. Das 25-jährige Bestehen wurde gestern im und am Pfarrheim in Stukenbrock mit einem Sommerfest gebührend gefeiert. Auch für die Kinder gab es mehrere Angebote. Foto: Bernd Steinbacher

Von Bernd Steinbacher

Manfred Dirks stimmt ihm zu. Gemeinsam erinnern sich die Beiden während des Sommerfest im Pfarrheim St. Johannes an die Anfänge des Blasorchesters, das als Jugend-Blasorchester begann.

Heinrich Sander, Franz Bonen­steffen und Gerd Junker überzeugten Manfred Dirks am Schützenfest-Montag im Jahr 1993, ein Jugendblasorchester in Stukenbrock zu gründen. »Ich war in der Schützenkapelle aktiv und spielte damals Trompete. Ich sollte die musikalische Leitung übernehmen«, erzählt Manfred Dirks. »Ich habe Ja gesagt.«

Nun galt es Kinder zu finden, die Interesse hatten, das Spielen eines Instrumentes zu lernen und im Orchester mitzuspielen. »Die Instrumente haben wir angeschafft und gestellt«, sagt Dirks. »Eine Tuba haben wir von Theo Henrichs, der in der Schützenkapelle spielte, sogar geschenkt bekommen.«

Zu Beginn sieben Kinder

Die anfangs sieben Kinder konnten sich aussuchen, welche Instrumente sie spielen. So hatte sich die heutige Vorsitzende Katrin Krusenotto für die Klarinette entschieden und ist später aufs Saxophon umgestiegen. Seit rund drei Jahren ist sie als Vorsitzende im Amt, freut sich über das gelungene Sommerfest. Sie hofft, dass immer wieder Kinder und Jugendliche Interesse an der Musik haben und lädt zum Ausprobieren der Instrumente ein.

Auch in der Anfangszeit des Blasorchesters mussten die Kinder und Jugendlichen erst einmal die Grundlagen lernen. »Sie hatten meist keine Vorkenntnisse, nur Pascal Hegselmann und Daniel Kammertöns konnten ein Instrument spielen«, sagt Dirks. Der Einzelunterricht begann früher, doch ab September 1994 fanden erstmals gemeinsame Orchesterproben statt.

Viel Arbeit also für den engagierten Musiker, der Einzelunterricht gab und sich ums Orchester und Vororchester kümmerte. Zu Beginn wurde in Sanders Hütte geprobt, später in der Grundschule Stukenbrock, in der Realschule und seit drei Jahren im eigenen Probenraum: Die Musiker können die umgebaute Scheune von

Sie feiern das Jubiläum im Pfarrheim Stukenbrock: (von links) 2. Vorsitzender Tobias Hunkenschroeder, Ehrenvorsitzender Heinrich Sander, Manfred Dirks, erster Musikalischer Leiter, Dirigent Jack Watorowski und Vorsitzende Katrin Krusenotto. Foto: Bernd Steinbacher

Orchestermitglied Vinzenz Jürgens nutzen.

Zu Weihnachten 1994 begann eine Tradition, die bis heute anhält. Das St.-Johannes-Blasorchester, das die Jugend aus dem Namen abgelegt hat, spielt jedes Jahr zu Weihnachten in der St.-Johannes-Kirche. »Waren es anfangs einfache Lieder, so sind die Ansprüche im Laufe der Jahre gewachsen«, so Dirks.

Er selbst hatte das erkannt und nach fünf Jahren sein Amt an den Dirigenten Zbigniew Watorowski, alle nennen ihn nur Jack, abgegeben. Er hält bis heute den Dirigentenstab und sorgt nicht zuletzt durch regelmäßige Proben für die musikalische Qualität des Orchesters.

Zurzeit 30 Aktive

Aus kleinen Anfängen ist ein Orchester mit derzeit etwa 30 aktiven Musikern geworden. Doch die Nachwuchssuche ist nicht einfach. »Viele Vereine haben Nachwuchssorgen«, sagt Fabian Grauthoff, Vorstandsmitglied und Pressesprecher. Jeder, der Interesse hat mitzuspielen, kann sich an den 2. Vorsitzenden Tobias Hunkenschroeder, Telefon 0157/ 52364443, wenden oder sich beim Probeabend, donnerstags ab 19.30 Uhr, Scheipshofer Straße 7, einfinden.

Über die insgesamt positive Entwicklung des Blasorchesters freut sich Heinrich Sander sehr. »Ich hätte das niemals gedacht, doch besonders in den Anfangsjahren haben uns viele Eltern unterstützt.« Außerdem habe es viele Sponsoren gegeben. Unterstützung für Vereine zu finden, sei im Laufe der Jahre aber immer schwieriger geworden.