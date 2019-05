Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). An seiner fachlichen Eignung zweifelt niemand, dennoch erhielt Olaf Junker bei seiner Wahl zum Beigeordneten der Stadt neben 20 Ja-Simmen 8 Gegenstimmen. Zwei Ratsmitglieder enthielten sich bei der geheimen Wahl der Stimme. Die geheime Wahl hatte Metin Eser (SPD) beantragt.

Sein Amt als Beigeordneter wird Olaf Junker zum 1. September antreten. Er wird damit Nachfolger von Bernhard Gebauer, der in den Ruhestand geht. Junker wird für acht Jahre in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Er ist seit dem Abschluss seiner Ausbildung als Diplomverwaltungsfachwirt (FH) 1990 bei der Stadtverwaltung tätig, war unter anderem Amts- und Fachbereichsleiter. Er studierte berufsbegleitend weiter.

Stadt hat Potenzial

Junker sagte bei seiner Vorstellung, dass er übergangsweise den Fachbereich Finanzen weiter leiten wolle, ebenso die Geschäftsführertätigkeit für die Gewerbepark Senne GmbH, »bis das operative Geschäft läuft«. Zu seiner Motivation, Beigeordneter werden zu wollen, sagte er unter anderem: »Die Stadt hat solches Potenzial, das ist manchem oftmals gar nicht bewusst.« Als Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit sieht der 52-Jährige den digitalen Wandel und den demografischen Umbruch. Für die Verwaltung sei es eine Herausforderung, Fachkräfte zu generieren. Aus seiner Sicht läuft es gut im Haus, das Klima unter den Mitarbeitern sei sehr gut, die Mitarbeiter motiviert. Er sei ein Befürworter des kollegialen Miteinanders.

Politische Wahl

Bruno Reinke (Grüne) begründete sein Nein: »Es ist eine politische Wahl, der Zuschnitt des Ressorts wurde so gemacht, dass andere Bewerber kaum eine Chance hatten.« Er habe »größten Respekt« für Olaf Junker, er sei fachlich kompetent. »Wir können mit Herrn Junker gut arbeiten, ihn aber nicht wählen«, betonte er für die Grünen.

Klaus Dirks (CDU) sagte in Richtung Grüne: »Für uns ist Herr Junker der beste Kandidat. Alles andere ist Fantasie.« Marion Herzog (SPD) betonte, die SPD hätte in diesem Amt lieber eine Frau gehabt. Es stelle sich aber faktisch so dar, dass die CDU-Mehrheit ihren Willen durchgesetzt habe.

Für die Stelle des Beigeordneten gab es 32 Bewerbungen. Eine Auswahlkommission wurde eingesetzt. Mehrheitlich wurde Olaf Junker dem Rat zur Wahl vorgeschlagen.