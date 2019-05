Von Monika Schönfeld

Zweieinhalb Kochlöffel – da wandert die Augenbraue des Gourmets nach oben. »Das ist mehr als die Spitzenrestaurants in der Umgebung vorweisen können«, sagt Hotel-Chef André Bis­plinghoff. Der Test ist von niemandem bemerkt worden, die Tester haben sich nicht zu erkennen gegeben. »Die bestellen wie andere Gäste und bezahlen. Die Tester anderer Restaurantführer geben sich danach zu erkennen. Das war in diesem Fall nicht so.«

Dass die Küche gut ist, davon war er schon immer überzeugt. Die Auszeichnung spornt André Bisplinghoff an. »Vielleicht werden die Restaurantführer Guide Michelin und Gault-Millau auf uns aufmerksam.« Deshalb hat er überlegt, wie das Restaurant noch besser werden könnte.

»In der Branche gibt es einige Spitzenleute, die beratend zur Seite stehen. Deshalb habe ich Josef Viehhauser einfach mal angerufen.« Viehhauser ist zurzeit viermal in der Woche vor Ort und hat bereits die Speisekarte umgestellt. »Vorher hatten wir verspielte Gerichte, jetzt bodenständige von hoher Qualität«, sagt Bisplinghoff.

Viehhauser setzt auf regionale Produkte, verabscheut Knoblauch und Dill, braucht weder den Fisch Red Snapper aus der Südsee noch die Erdbeeren im Dezember aus Argentinien. »Ich koche nur mit den besten Zutaten, mit dem Spargel von Aschof, den Kartoffeln von Rieksneuwöhner«, sagt Viehhauser. Mit den beiden Köchen und der Auszubildenden im Restaurant hat er die Rezepte festgelegt. Und in der Klause und auf der Kegelbahn kann man zum Bier auch eine Currywurst bekommen. »Die beste Currywurst«, betont der Spitzenkoch.

Der Erfolg habe sich schon eingestellt, die abwechslungsreiche Karte spricht sich herum. »Die Gäste fühlen sich wohl und kommen häufiger, es ist ein anderer Geist eingezogen.« Vor den Sommerferien gibt es eine österreichische Woche mit einem Winzer aus dem Alpenstaat.

Zur Person

Josef Viehhauser ist 1950 in Kärnten geboren, absolvierte eine Kochlehre in Bad Hofgastein und arbeitete anschließend unter anderem in Düsseldorf in der Orangerie und in München bei Hans-Peter Wodarz. 1978 machte sich Viehhauser mit dem Restaurant Le Canard in der Martinistraße in Hamburg-Eppendorf selbstständig. Das Restaurant bekam nach bereits neun Monaten einen Stern im Guide Michelin verliehen. 1989 erfolgte der Umzug des Le Canard in einen vom Architekten Meinhard von Gerkan eingerichteten Bau an der Elbchaussee.

Heute gibt er Kochbücher heraus und arbeitet als Berater und als Gastkoch. Viehhauser war neben Eckart Witzigmann einer der Pioniere der puristischen Nouvelle Cuisine in Deutschland. Der Gault Millau bewertete die Küche Viehhausers zeitweise mit Höchstwerten.