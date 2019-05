Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Pollhans kennt in Schloß Holte-Stukenbrock jedes Kind. Aber wer weiß schon, dass das beliebte Volksfest bereits am dritten Standort stattfindet? Eine Ausstellung der Archivgruppe des Fördervereins Industriemuseum forscht zurzeit, warum plötzlich die Eisenbahn durch den Markt fuhr und wie der Bauern- den Viehmarkt abgelöst hat.

Pollhans ist noch ein bisschen hin, und auch die Ausstellung soll erst am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr mit Bierwagen, Polhänser und Imbisswagen eröffnet werden. »Das wird eine putzmuntere Sache«, sagt Friedrich Dransfeld. Die Ausstellung läuft drei Wochen bis Pollhans, der traditionell am dritten Oktoberwochenende stattfindet. Eine tolle Einstimmung also.

Heimatscheck über 2000 Euro

Der Förderverein hat einen Heimatscheck des Landes in Höhe von 2000 Euro erhalten, um die Geschichte des historischen Pollhansmarktes zu dokumentieren, zu präsentieren und zu archivieren. »Das Geld wird ausschließlich für Material verwendet. Unsere Arbeit ist ehrenamtlich, also unbezahlt«, sagen Marita Knoke-Seydel, Ulla Lehmann, Günter Potthoff und Erna und Friedrich Dransfeld.

Ob der erste Pollhansmarkt 1654 oder sechs Jahre eher das erste Mal stattfand, er war immer der Höhepunkt des Jahres und ist es heute für Einheimische und Auswärtige immer noch. Ortsheimatpfleger Günter Potthoff hat 30 Jahre lang Material gesammelt, besitzt alte Fotos, Dokumente, Karten, Pläne, schriftliche Anfragen. Als Kirchweihfest fand es anfangs an der 1607 erbauten Schlosskapelle statt, später auf dem Gelände des Pollhanshofes. 1901 führte die Bahnlinie quer über den Pollhansplatz. »Das gab ein Riesentheater«, sagt Potthoff. 1912 wurde ein Vertrag mit Heinrich Dresselhaus geschlossen, der den Platz hinter seiner Gaststätte zur Verfügung stellte. Das Gasthaus Dresselhaus-Brockmann ist inzwischen Wohnhäusern und Altenbetreuung gewichen, der Pollhansplatz heißt immer noch so, obwohl sich Dr. Harald Tenge 1912 gegen den Namen wehrte, weil der Markt ja nicht mehr auf dem Platz am Pollhanshof stattfand.

Belegt ist, dass Pollhans nur einmal ausgefallen ist – und zwar 1911. Offiziell musste die Maul- und Klauenseuche als Grund herhalten. Allgemein wird aber angenommen, dass man Ausschreitungen befürchtete von den Streikenden der Holter Hütte.

Macher planen lebendige Ausstellung

Die Ausstellung soll den geschichtlichen Hintergrund erzählen, die Verlagerungen bis heute beschreiben, von Pferdemarkt und Zigeunern berichten. »Wir wollen niemandem mit Kleingedrucktem erschlagen«, planen die Macher eine lebendige Ausstellung, bei der die Besucher in den Unterlagen stöbern können.

Gezeigt wird auch ein Film aus dem Jahr 1971, den Friedrich Dransfeld als Lehrer an der Hauptschule Schloß Holte mit seiner Film-AG über Pollhans gedreht hat. Der langatmige Film wird von Michael Hallau mit neuen Bildern und Ton aufgepeppt. Den Originalfilm in Super-8-Fassung hat Dransfeld bereits vor der Jahrtausendwende digitalisieren lassen. Die Schausteller haben damals je eine Kopie erhalten. »Sie waren gerührt, weil sie viele alte Schausteller und Fahrgeschäfte wiedererkannt haben.« Wer noch Bilder und Dokumente zu Pollhans, gerne auch neue Fotos vom Feuerwerk, beisteuern möchte, setzt sich mit Günter Potthoff, Telefon 05207/8395, oder Friedrich Dransfeld, Telefon 05207/3110, in Verbindung.