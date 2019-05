Von Carina Teckentrup

Viele Gäste, viele Spender

»Im Rahmen des 100-jährigen Vereinsbestehens habe ich mir überlegt, eine größere Aktion daraus zu machen.« Mindestens 100 Registrierungen sollen es am 1. Juni sein. An dem Samstag wollen der 35-Jährige und seine Helfer beim VfB an der Oerlinghauser Straße möglichst viele potenzielle Stammzellspender begrüßen. »Was man heilen kann, sollte man auch heilen«, ist die Devise des B-Liga-Trainers. In seinem näheren Umkreis ist niemand von der Krankheit betroffen, er möchte einfach nur helfen.

»Viele Menschen sind abgeschreckt, weil sie die Vorstellung im Kopf haben, es gebe eine große Spritze in den Rücken, wenn man spendet. Es handelt sich aber nicht um Rücken-, sondern um Knochenmark- oder Stammzellen«, weiß Voike. Das funktioniert in 80 Prozent der Fälle über eine Blutentnahme. In den restlichen 20 Prozent wird Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen.

Jeder kann auch Geld spenden

Wer keine Stammzellen oder Knochenmark spenden kann, kann durch eine Geldspende helfen. »Unsere Nachbarin ist beispielsweise zu alt, wollte aber unbedingt helfen, als sie von der Aktion erfahren hat«, berichtet Voike. Jede Typisierung kostet 35 Euro. Voike hat auch andere Mannschaften des VfB motivieren können, sich zu registrieren. »Andere Vereine sind am 1. Juni ebenfalls herzlich eingeladen.« Am Eingang zum VfB-Gelände werden Pavillons aufgebaut, dort warten Voikes Helfer, geben Infos und klären über Ausschlusskriterien auf. Die Registrierung dauert nur etwa 15 Minuten: per Wattestäbchen werden Zellen von der Mundschleimhaut gewonnen und zur DKMS geschickt.