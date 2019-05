Der Zettel kommt in die Urne: Qendresa Qarri (17) und Luca De Sousa haben ihre Stimme abgegeben. 39 Hauptschüler wählten am Freitag in der Lisa-Tetzner-Schule. Foto: Hendrik Fahrenwald

Von Hendrik Fahrenwald

Leonit Bitalli ist verärgert. Der Hauptschüler der Lisa-Tetzner-Schule ist erst 16. Damit ist er zwei Jahre zu jung, um am Sonntag wählen zu dürfen. Das kann Bitalli nicht verstehen. »Wir Jugendlichen gehören auch zu Europa«, sagt er. Seine Forderung: Wählen soll schon ab 16 möglich sein. Dass die Schüler das Zeug für den Gang an die Wahlurne haben, zeigte am Freitag die Juniorwahl. 39 Schüler stimmten ab – wie im Original.

Wie läuft die Wahl ab?

Das heißt: Der Schulraum verwandelte sich in ein kleines Wahllokal. Die Wahlkabine war schnell aufgestellt. Sichtschutz auf den Tisch und fertig. Den ersten Probelauf machten die Wahlhelfer. Freiwillig hatten sich fünf Schüler gemeldet, die Wahl zu begleiten. Einer von ihnen ist Adrian Kolodziej. Anschließend wählten die drei zehnten Klassen der Hauptschule. Der 16-Jährige Kolodziej gab noch schnell den Tipp, wie man den langen Wahlzettel richtig faltet, dann ging es los.

Die Schüler kreuzten fleißig an und ließen ihre Zettel in der Urne verschwinden. Die blieb natürlich bis zum Ende der Wahl versiegelt. Was Bitalli gewählt hat, verrät er nicht. Für seine Entscheidung hat er sich die Vorteile der einzelnen Parteien angeschaut. Lehrerin Barbara Simones hatte die Schüler auf die Juniorwahl vorbereitet. So gab’s für die Jugendlichen einen Überblick, welche Parteien es gibt, und was Europa eigentlich ist. Für Bitalli war schnell klar, wen er wählt. Ihm geht es vor allem darum, dass schwachen Ländern in der Europäischen Union (EU) geholfen wird. »Die Reichen sollen den Armen helfen«, sagt Bitalli. Das erhofft er sich auch für den Kosovo, dem Land aus dem er kommt. Denn wie Bitalli auf seine erste richtige Europawahl warten muss, wartet der Kosovo noch darauf, in die EU zu kommen.

Wie ist das Wahlergebnis?

Die Stimmen sind zwar von den Schülern und Lehrerin Barbara Simones schon ausgezählt, doch das Ergebnis bleibt erst mal geheim. Erst am Sonntag, wenn die Wahllokale zur EU-Wahl geschlossen sind, werden die Ergebnisse der Juniorwahl bekannt gegeben.