Man möchte meinen, alle in Schloß Holte-Stukenbrock sind Landratten. Hier gibt es allerdings einige Baggerseen, in denen zwar das Baden verboten ist. Ein Unglücksfall ist aber nie ausgeschlossen. »Markus Eikenbusch hat sich schlau gemacht und schließlich haben wir uns für dieses Schlauchboot mit Außenbordmotor entschieden«, berichtet Löschzugführer Daniel Kammertöns. Die Ortsgruppe der DLRG (Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft) hat bisher sieben Feuerwehrleute zu Rettungsschwimmern ausgebildet.

»Wir präsentieren gerne mal auch andere Bereiche aus dem Katastrophenschutz. Dieses Jahr bietet sich die DLRG wegen unserer engen Zusammenarbeit an«, sagt Kammertöns. Einsatztaucher Stefan Wullenkord, stellvertretender Bezirkstauchwart im Kreis Gütersloh, erläuterte außerdem den Inhalt des Anhängers mit der Tauchausrüstung. »Das bereichert unsere Fahrzeugschau«, so der Löschzugführer. Mit den DLRG-Mitgliedern Mona Wördehoff, Lina Kirchner und Moritz Beermann haben die Besucher die Herz-Lungen-Wiederbelebung an einer Puppe ausprobieren können.

Feuer und Flamme

»Feuer und Flamme« waren die Besucher bereits am Samstagabend. Die Partyband »Meilenstein« hat den Besuchern im übertragenen Sinn Feuer gemacht. »Die Fahrzeughalle war voll, wird haben getanzt, gesungen und gefeiert. So manch einer ist heute heiser«, sagt Daniel Kammertöns.

Feuerwehr zum Anfassen gab es für die Kleinsten. Die Jugendfeuerwehr hat die Stände betreut, an denen Kinder ihre »Löschmeister-Prüfung« gemacht haben. Aber auch Erwachsene waren neugierig auf das Innenleben der Löschfahrzeuge. Praktische Löschübungen haben sie mit den Feuerlöscher und einer Decke machen können.

Nach Pruggern

Zu Lande sind die Feuerwehrleute aber auch unterwegs. In drei Wochen geht es ins österreichische Pruggern. In den beiden Löschzügen der 1600-Seelen-Gemeinde in der Steiermark arbeitet ein Deutscher: Christian Henrichs aus Stukenbrock. Zum 125-jährigen Bestehen der Wehr in Pruggern sind 30 aus der Stukenbrocker Patenwehr dabei. Begründet hat die Patenschaft 1973 der damalige Stukenbrocker Löschzugführer Franz Brok, der während des Krieges in der »Kinderlandverschickung« in der Steiermark war und während eines Urlaubs den Kontakt geknüpft hat.