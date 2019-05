Von Manuela Fortmeier

Schloß Holte-Stukenbrock(WB). Als die Kirchenglocken der St.-Heinrich-Kirche am Sonntag das Ende der 72-Stunden-Aktion einläuten, ziehen die Aktiven der Katholischen Landjugend-Bewegung in Sende Bilanz. »Wir haben unsere Ziele gemeinsam erreicht und alle Projekte beendet«, sagt Philipp Ashton.

Nach 2013 hat die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Sende zum zweiten Mal an der Sozialaktion junger Katholiken teilgenommen. Unter dem Motto »Uns schickt der Himmel – Europa bunt und weltoffen«, hatte das Team um Philipp Ashton, Birgit Christophliemke, Farina und Paloma Strüwe und Louis Dreismickenbecker zahlreiche Aktionen organisiert. Sie stellten ein Grillfest auf die Beine, restaurierten das Holzkreuz in Nähe des Sender Kindergartens und boten ihre Arbeitskraft bei der »Miet-mich-Aktion« gegen eine Spende an. Marius Jakobebbinghaus und sein Großvater haben das Kreuz aufgestellt.

72-Stunden-Aktion der Landjugend Sende Fotostrecke

Landjungend setzt sich für Sende ein Foto: Manuela Fortmeier

Die Kuh im Fokus

Zum Grillfest bringt Landwirt Thomas Großerüschkamp viel Geduld auf, als er seine Red-Holstein-Kuh Ilina auf das »Kuhbingo-Feld« bringt. Gebannt richteten sich die Blicke der Besucher auf das Hinterteil der siebenjährigen Kuh. Wo sie ihren Fladen fallen lässt, entscheidet über einen Gewinn. Ilina hat schon sechs Kälbchen geboren und gibt pro Jahr 12.000 Liter Milch. Riesigen Spaß hatten die Besucher, die versuchten, die Kuh auf ihr Feld zu locken. Für fünf Euro konnten Erwachsene ein Feld kaufen und eine Fahrt mit dem Heißluftballon gewinnen. Für Kinder gab es für fünfzig Cent als ersten Preis eine Jahreskarte für das Freibad.

Heißluftballon-Fahrt als Gewinn

»Das stinkt!«, ruft Leano, als die Kuh den ersehnten Kuhfladen ablegt und Katja Jakobebbinghaus damit zur Gewinnerin der Heißluftballon-Fahrt macht. Mit einem musikalischen Ständchen gratuliert ihr dazu das Jugendorchester Verl, das beim Grillfest für die Unterhaltung sorgte.

Ratespaß für die ganze Familie bot die Apfelschätzaktion, bei der ein Apfelbaum verlost wurde. »Mit diesem außergewöhnlichen Gewinn möchten wir ein Zeichen der Nachhaltigkeit setzen«, sagt Philipp Ashton.

Passend zum Motto: »Europa - bunt und weltoffen«, durften die Kinder ihren persönlichen Wunsch für Europa auf einem der gelben Papiersterne aufschreiben. »Diese Wünsche haben wir vom Vorstand in Fürbitten formuliert. Die Kinder und der Vorstand haben diese während des Gemeinschaftsgottesdienstes am Sonntagmorgen vorgetragen. Markus Wippermann, Diözesanpräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, hat den Gottesdienst zelebriert«, sagt Ashton.

Quiz über Europa

Für einen süßen Abschluss mit großen und kleinen Versuchungen, sorgte beim Kirchencafé ein üppiges Kuchenbuffet. »Die haben sich sehr viel Mühe gegeben und übrigens ist es ja für den guten Zweck«, genießt eine Besucherin ein zweites Stück Torte, während andere Gäste passend zum Wahltag ihr Wissen in einem Europaquiz unter Beweis stellen.