Von Uschi Mickley

Dort beteiligt sich die Stadt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken erstmals am OWL-weiten Klimaaktionstag. Informationen, Mitmachangebote und Spiele für Groß und Klein stehen im Zentrum des Besucherinteresses. Zum Auftakt wird die neue, öffentlich zugängliche E-Ladesäule offiziell in Betrieb genommen. »Wir freuen uns, dass Autofahrer jetzt die Gelegenheit haben, ihre E-Fahrzeuge kostenlos mit Ökostrom-Strom zu laden«, sagt Marco Fuhrmann, Geschäftsführer der Stadtwerke.

E-Auto beeindruckend leise

Ein Parkplatz wurde für die Ladestation reserviert, es können zeitgleich zwei Autos geladen werden. An der Säule zieht derweil ein sportlicher E-Flitzer der Marke Renault Zoe die Blicke auf sich. Wer vom Schauen noch nicht genug hatte, konnte das E-Auto ohne CO2-Ausstoß gleich an Ort und Stelle testen. Marion Herzog, die sich als erste ans Steuer wagt, stellt schnell fest: »Es ist leise. Das ist die E-Mobilität der Zukunft«. Die Anschaffung sei eine Überlegung wert, aber natürlich spiele auch die Reichweite eine Rolle. Etwa 150 Kilometer schafft es das E-Fahrzeug mit 22 Kilowatt bis zur nächsten Station.

War der Besucher-Andrang anfangs noch überschaubar, füllte sich der Rathausplatz im Laufe des Vormittags. »Ziel des Aktionstages ist es, viele Menschen für nachhaltige Mobilität und Klimaschutz zu sensibilisieren«, sagt Christian Voß, Prokurist und Vertriebsleiter der Stadtwerke. Er kündigt weitere Aktionen an. »Geplant ist, junge Menschen auszubilden, um die dringliche Lage an Schule zu verdeutlichen«. Tatkräftige Unterstützung gibt es in dieser Funktion von zwei Jugendlichen, die aus Soest gekommen waren. Athina Nadali (13) und Carla Grüneberger (12) sind bereits als Klimamanagerinnen aktiv. An Samstagvormittagen haben sie sich auf Seminaren Wissen im Bereich Umweltschutz angeeignet, um Gleichaltrigen Antworten auf die Fragen der Zeit zu geben.

»Saturday For Future«

Aus diesem Grund wurde der OWL-Klimaschutztag unter das Motto »Saturday For Future« gestellt. Besucherin Susanne Henkenjohann ist mit ihrer Tochter Frieda auf dem Fahrrad zum Rathaus gekommen. Sie gibt am Info-Stand einen ausgefüllten Flyer ab und hat gleich doppelten Grund zur Freude. Damit wird nicht nur die Baumpflanz-Kampagne »Plant For The Planet« in Mexiko unterstützt. Auch im Ort leisten sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Die Planung sieht vor, dass im Herbst unter Beteiligung von Schülern eine freie Fläche mit jungen Bäumen aufgeforstet wird. »Mehr als 100 Flyer wurden zurück gegeben. Das zeigt, dass wir viele Menschen bewegen konnten«, bilanziert Christian Voß. Hüpfburg und Torwandschießen und eine von der Stadt organisierte Fahrradtour zum Abschluss des Stadtradelns gehörten überdies zum Programm des Klimaaktionstages.