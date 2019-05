Eine Torte zum Geburtstag: Charlotte, Felina, Len Yarno, Anna, Carina Rogalla und Martina Militschke (rechts) pusten schon mal die Kerze aus. Die Torte spielt eine Rolle beim Stationenspiel am Samstag. Außerdem gibt es eine große Tombola. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock(WB). Wie die Zeit vergeht: Der älteste Kindergarten Schloß Holtes feiert am Samstag seinen 50. Geburtstag. Aus Kindern werden Leute: In den St.-Ursula-Kindergarten sind der heutige Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und die Priester Guido Potthoff und Christian Voßhenrich gegangen.

Jubiläumsprogramm Die Jubiläumsfeier beginnt am Samstag, 1. Juni, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Ursula-Kirche. Danach geht es in den Saal des Pfarrer-Rüsing-Hauses direkt neben dem Kindergarten. Die 68 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren begrüßen die Gäste mit drei verschiedenen Tänzen. Die acht Erzieherinnen unter der Leitung von Carina Rogalla haben in Zusammenarbeit mit dem Elternrat ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Es gibt Spielstationen, Hüpfburg, Kistenrollbahn, Besichtigung eines Feuerwehrautos, Luftballonkünstler, Kinderschminken und Glitzer-Tattoos und Bastelaktionen. Ab 14 Uhr ist der Liedermacher Reinhard Horn zu Gast, der ein Mitmachkonzert mit den Kindern für die Besucher gibt.

In Stukenbrock gab es bereits den St.-Elisabeth-Kindergarten, aber Schloß Holte und Stukenbrock waren noch nicht vereint. Damals gingen die Kinder ein Jahr vor der Schule, höchstens aber zwei Jahre in den Kindergarten. Heute können es auch fünf Jahre werden – und einen langen Tag haben die Kinder auch.

Die Liemker Kinder kamen sogar mit dem Bus. »Der Bedarf hat sich gewandelt. Zurzeit wird in der Stadt der 17. Kindergarten gebaut. Und es fehlen immer noch Plätze«, sagt Carina Rogalla, die den Kindergarten seit 2016 leitet.

Aber auch 1969 war der Bedarf schon groß. Die Erzdiözese hatte 300.000 Mark mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes, des Landkreises und der Gemeinde investiert in einen Flachdachbau, der 90 Kinder aufnehmen sollte. 120 Kinder wurden angemeldet. »Die Berufstätigkeit der Frau war 1969 schon Fakt«, sagte vor zehn Jahren Helga Dorsch, die Vorgängerin von Carina Rogalla.

Die Leiterinnen

Erste Leiterin des Kindergartens war Reinhildis Hohfelser (Dreier). Sie wurde später Leiterin des Edith-Stein-Kindergartens. Ihr folgten Rita Brock (1971 bis 1980), Annette Dirks (1980 bis 1989), Barbara Steinbach (1989 bis 1991) und Helga Dorsch (1991 bis 2016).

Schwerpunkte des Kindergartens heute sind Literatur (Literacy) und Spracherziehung. »Die Kinder lieben Frühlingsgedichte und Lieder«, sagt Carina Rogalla. Der Kindergarten arbeitet ganzheitlich. Zurzeit steckt er in der Zertifizierung zum Familienpastoralen Ort.

Carina Rogalla und ihre Mitarbeiterinnen sehen sich als Begleiter der Kinder. »Sie lernen hier soziales Miteinander und werden sozial-emotional gefestigt. In der Kindergartenzeit lernen die Kinder, sich selbst zu vertrauen.« Erzieherin Martina Militschke formuliert das so: »Man darf hinfallen, muss aber wieder aufstehen.« Wenn die Kinder gelernt haben, sich immer wieder selbst zu motivieren, könnten sie dem Leben in der Grundschule standhalten.

Kibiz und mehr

An die Erzieherinnen werden immer neue Aufgaben herangetragen, die mit dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) vor allem die Dokumentation und Bildung der Kinder zu Thema hat. Für die drei Gruppen (20 Kinder in der Gruppe von 2 bis 6 Jahren, je 24 Kinder in den Gruppen im Alter von 3 bis 6 Jahren) gibt es vier Zeitmodelle: 25 Stunden vormittags, 35 Stunden von 7 bis 14 Uhr mit Mittagessen, 35 Stunden von 7.30 bis 12.30 und von 14 bis 16 Uhr oder 45 Stunden von 7 bis 16 Uhr. Diese Tagesplätze nutzen 20 Kinder. »Das Kibiz steht vor einer Reform. Dann werden flexible Öffnungszeiten gefordert, damit Schichtarbeit der Eltern berücksichtigt wird. Das wird schwierig«, sagt Rogalla.

Zum Jubiläum will Rogalla auch den Menschen Danke sagen, die den Kindergarten begleitet haben. Das sind Engelbert Kruse (jedes Jahr ist er der Bischof Nikolaus), dem verstorbenen Hausmeister Hubert Magerkohl, der noch mit 92 Jahren geguckt hat, »ob alles inne Flitzen ist«, Pfarrer Wolfgang Braun und Gemeindereferentin Mechtild Bömelburg.