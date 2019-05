Günter Rodenbeck (links) und Thomas Lauterbach haben das Turnier organisiert. Foto: Monika Schönfeld Günter Rodenbeck (links) und Thomas Lauterbach haben das Turnier organisiert. Foto: Monika Schönfeld

Organisiert worden ist das Turnier von Günter Rodenbeck und Thomas Lauterbach. Rodenbeck ist Mitglied im SCW Liemke, arbeitet als Ergotherapeut in der Werkstatt für Behinderte in Lippstadt. Sein Kollege Thomas Lauterbach ist Maschinenbautechniker und arbeitet mit Behinderten im technischen Bereich. Seine Fußballheimat hat er bei RW Mastholte. »Wir sind beide fußballverrückt.«

Unter der Schirmherrschaft des Behinderten- und Rehabilitationssportverbands NRW geht es bei den Turnieren nicht um freundschaftliches Kicken, sondern um Tore und Punkte in der Regionalliga 1 bis 5. »In jeder Staffel sind zehn Mannschaften in Westfalen«, berichtet Rodenbeck. Die ersten beiden steigen auf, spielen dann auf Landesebene, die Sieger um die Deutschen Meisterschaften. »Das ist schöner Fußball. Die Turniere machen richtig Bock und sind immer sehr emotional«, sagt der Liemker. Mittlerweile gebe es auch eine Frauenliga mit sechs Mannschaften, am Samstag haben die Frauen aber in gemischten Mannschaften mitgespielt.

Das Training in den Werkstätten findet als arbeitsbegleitende Maßnahme statt. Weil der SCW Liemke das Turnier gern unterstützt, sind die Sportler bereits das vierte Mal hier zu Gast. Gespielt wird auf drei Kleinfeldern. Und damit es fair bleibt, gibt es eine spezielle Fußballregel: Wer 3:0 führt, muss einen Spieler abgeben und die andere Mannschaft darf einen mehr einsetzen. Die Schiedsrichter hat der Obmann im Kreis Gütersloh, Juan de Cruz Pujades gestellt.

Die Teilnehmer

Regio 3: Herforder Werkstätten, WfB Lippstadt, Integra Bielefeld, Johannes-Busch-Haus Lüdenscheid, Karthaus-Kicker Dülmen, Emstor-Werkstätten Rheine, ISG Ebenezer Lemgo, Lebenshilfe Hamm. Regio 5: Torfabrik Meschede 2, WfB Lippstadt 2, Herforder Werkstätten 2, Integra Bielefeld 3, WfB Lippstadt 3.

Das Sportfest

Der SCW Liemke feiert ab Fronleichnam, 20. Juni, bis Mittwoch, 26. Juni, sein Sportfest. Der Puma-Truck kommt für die Kinder, es gibt ein Turnier für Hobbymannschaften, wo die »Liemker Vorbilder« auf die » Gummibärenbande« trifft. Turniere richten auch die Alten Herren und die Mini-Kicker aus.