Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Werke des Malers Fritz Wildhagen sind bereits 1915 von der Nationalgalerie in Berlin angekauft worden. Sie lassen sich in Museen, aber auch in Häusern in Schloß Holte-Stukenbrock finden.

Hans Hano besitzt ein Gemälde des Künstlers, der am Hellweg wohnte. Über das Grundstück führt heute die Autobahn. Foto: Bernd Steinbacher

Der Maler, der bis zu seinem Tod 1956 ein gutes Jahrzehnt in Schloß Holte am Hellweg gelebt und gearbeitet hat, hinterließ zahlreiche Spuren. Und auf diese Spurensuche haben sich vom Heimat- und Verkehrsverein Ludwig Teichmann und Günter Potthoff begeben. »Vieles schlummert irgendwo«, so Teichmann. Er begrüßte am Mittwochnachmittag am Heimathaus neben Mitgliedern des Vereins auch mehrere Zeitzeugen, die sich an den bedeutenden Maler Fritz Wildhagen erinnern konnten. Gemeinsam trugen sie ihr Wissen zusammen.

Marie-Luise Albert ist 96 Jahre alt, ließ es sich aber nicht nehmen, aus Melle nach Schloß Holte-Stukenbrock zu kommen. Sie übergab ein Foto, auf dem Wildhagen an seiner Staffelei zu sehen ist. »Ich war mit ihm und seiner Lebensgefährtin Gertrud Schreiber-Lobbes befreundet. Wir sind oft aus Bielefeld zu Besuch in seinen großen Garten gekommen«, sagte Marie-Luise Albert. Die Presse habe Wildhagen gerne als den »Grünmaler« bezeichnet. In ihrem Besitz befinden sich vier Gemälde. Er habe eine besondere Art der Malerei ausgeführt. »Ich habe ihn in guter Erinnerung«, sagte sie.

Ihre Schwiegertochter Angelika Albert hatte Bild- und Informationsmaterial mitgebracht. Wie viele Gemälde der Künstler geschaffen hat, sei aber unklar.

Anonymer Sammler

Heimatforscher und Ortsheimatpfleger Günter Potthoff hat von einem Privatsammler zwei Bilder ans Heimathaus gebracht. Dieser Sammler aus Schloß Holte-Stukenbrock, der namentlich nicht genannt werden will, besitzt zwölf Gemälde. Potthoff hat zudem fünf Manuskripte Wildhagens erhalten, die der Künstler 1950 an Dr. Wilhelm Betbur weitergegeben hatte. Dabei handelt es sich um »Einfälle und Betrachtungen«, aber auch um »Jugenderinnerungen und Reisen nach Moskau, Afrika und Persien.« Sogar eigene Novellen hat Fritz Wildhagen verfasst. Er malte nicht nur, er sammelte Musikinstrumente, interessierte sich für alte Möbel und reiste viel.

Ortsheimatpfleger Günter Potthoff zeigt ein Gemälde, das einem Privatsammler aus Schloß Holte-Stukenbrock gehört. Er hat außerdem interessante Manuskripte des Malers erhalten. Foto: Bernd Steinbacher

Potthoff erzählte, dass der Künstler die Rahmen für Gemälde bei seinem Onkel, der eine Tischlerei hatte, habe machen lassen. Hans Hano erinnerte sich daran, dass er als Neun- oder Zehnjähriger Fritz Wildhagen kennengelernt hat. Er habe ganz in der Nähe gewohnt. Hanos Vater habe alte Möbel für ihn aufpoliert.

Engelbert Kruse besuchte den Künstler zwei Mal in seinem Garten. Er habe als Zwölf- oder 13-Jähriger damals noch nicht die Beziehung zu Kunstwerken gehabt. Wildhagen habe ihm geraten, er solle wiederkommen, wenn er älter sei, doch daraus sei nichts geworden. »Er war ein hochinteressanter Mensch mit vielen Begabungsrichtungen«, sagt Kruse.