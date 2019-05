Von Monika Schönfeld

Das Deutsche Musikfest findet seit 1989 alle sechs Jahre statt. In Osnabrück werden über 300 Orchester mit rund 14.500 Musikern sowie 150.000 Gäste erwartet.

Musik für die Schützen

»Wir werden nur am Samstag dabei sein«, sagt der Dirigent des Städtischen Blasorchesters, Bob Smith. Denn zum Vogelschießen in Liemke am Sonntag ist das Städtische Blasorchester auf dem Schützenplatz, um an seinem Stammplatz Musik zu machen, wenn die St.-Michael-Schützenbruderschaft ihren neuen König ausschießt.

»Wir fahren morgens mit einem Bus hin und abends zurück«, sagt Bob Smith. 45 Musiker des Hauptorchesters fahren mit. »Ein schöner Ausflug«, scherzt Smith. Das Städtische Blasorchester nimmt am Wertungsspiel für die Mittelstufe teil. »Wir spielen als Pflichtstück ›An Irish Rhapsody‹ von Clare Grundman und als selbst gewählte Kür ›Paladio‹ von Karl Jenkins.«

Das Städtische Blasorchester hat bereits zwei Mal an Musikfesten teilgenommen – und zwar in Chemnitz und in Würzburg. »Wir haben immer gut abgeschnitten«, sagt Smith.

" „Kritik und Anregungen nehmen wir gerne an. Man kann nur dazulernen.“ Dirigent Bob Smith "

Das Besondere ist, dass die Jury das Spiel bewertet und hinterher mit dem Dirigenten spricht. »Kritik und Anregungen nehmen wir gerne an. Man kann nur dazulernen.«

Außerdem sei das ein schöner Ausflug, der die Musiker und den Verein weiter verbinde und für den Zusammenhalt sorge. »Anregend ist es auch, andere Orchester zu hören und andere Musiker kennenzulernen.«

Pro Tag rechnet die Stadt Osnabrück mit 8000 Übernachtungen der Teilnehmer. Schulen und andere öffentliche Einrichtungen werden zur Verfügung gestellt. Den Stress haben die Schloß Holte-Stukenbrocker nicht. Sie fahren abends zurück.