Schloß Holte-Stukenbrock/Oerlinghausen (WB). Zum traditionellen Flugplatzfest zu Pfingsten vom 8. bis 10. Juni lädt das Luftsportzentrum Oerlinghausen am Luftsport Interessierte auf den Flugplatz Oerlinghausen ein. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 8. Juni, um 14 Uhr und endet am Pfingstmontag gegen 17 Uhr.