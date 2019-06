Melanie Großeastroth (links) und Tessa Kunkel sind mit der Mannschaft des FC Stukenbrock Tabellenzweiter in der Westfalenliga. Foto: Jan Felix Effertz

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Vierter Sieg im fünften Spiel - die erst im vergangenen Jahr in die Westfalenliga aufgestiegenen Tennis-Damen des FC Stukenbrock haben den zweiten Tabellenplatz erobert.

Ein erneuter Aufstieg scheint aber eher unrealistisch, an der Tabellenspitze thront die Mannschaft aus Versmold. Nach dem jüngsten 5:4-Erfolg über den TC Union Münster II geht der FC Stukenbrock indes als Favorit in das letzte Saisonspiel am Sonntag, 16. Juni, gegen den TC Parkhaus Wanne-Eickel.