Blick von der Kreuzkrug-Kreuzung Richtung Schloß Holte: Die Beschilderung ist eindeutig. Der Radweg ist gesperrt. Allerdings wird in diesem Bereich noch nicht gebaut. Die Sperrschilder sollen bis spätestens heute wieder entfernt werden. Foto: Bernd Steinbacher

Von Bernd Steinbacher

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Radfahrer und Fußgänger dürfen den Rad- und Fußweg stadtauswärts auf der linken Seite der Oerlinghauser Straße nicht mehr benutzen. So zeigt es die Beschilderung an, die am Dienstag dort stand.