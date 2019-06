»Abi looking for freedom« frei nach David Hasselhoff ist das Motto des Abiturjahrgangs 2019. Es tanzen unter anderem nach diesem Song Paloma Strüwe, Verena Otte, Pia Jakobsmeier, Lara Tlatlik und Sara Klöpping. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Schloß Holte-Stukenbrock (WB). Sie werden ja so schnell groß! Aber sie erinnern sich noch an die Klasse 5, an damals, als sie die Schlossspatzen waren. Und David Brokherm gibt einen guten Musiklehrer Knut Peters – inklusive theatralischen Zerbrechens des Taktstocks. Zeit für Abitain, den unterhaltsamen Abschied vom Gymnasium.

Die Aula des Gymnasiums war mit bestimmt 500 Zuschauern gut gefüllt. Ein Teil der etwa 120 Abiturienten hatte sich viel überlegt. Die Abrechnung mit Lehrern fiel liebevoll aus, die Talente sind beeindruckend, der Humor ansteckend.

Wer hatte schon je die Gelegenheit, im Sportunterricht

Show der Abiturienten aus Schloß Holte-Stukenbrock Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld

dabei zu sein. Unterricht ist nicht gleich Unterricht. Bei der Gegenüberstellung wird schnell klar: Der Drill Sergeant hat hohe Ansprüche, die dem Aufnahmetest für die Navy Seals gleicht, der andere vertritt die Erziehungsform des Laissez-Faire und lässt die Schüler die Choreografie der Grundschritte auf dem Stepper in kreativer Faulheit entstehen. Das war’s auch schon mit Abrechnung. Martin Reininghaus muss beim sportlichen Wettbewerb gegen einen Sumo-Ringer den Dino geben. Der Lehrer schlägt sich dabei ganz gut.

Carpool Karaoke

Kennen Sie Carpool Karaoke mit James Cordon? Ein einfaches Konzept. Prominente werden als Beifahrer eingeladen, der Fahrer plaudert mit ihnen, sie müssen singen. Das Ganze wird mit der Dashcam gefilmt. Man nehme Lehrer als Prominente – und schon hat man ein schönes Abschiedsvideo mit jeder Menge Lacheffekte. Mit den Autos geht’s in den Safaripark, dort tanzen alle zu Maccarena, bei McDonalds zahlt Stefan Lienekampf für alle, einer fährt in die Waschanlage, die Lehrer erzählen, was ihnen von ihren Schülern in Erinnerung bleibt. Zum Schluss drehen sie eine Runde über den Schulhof. »Was ist der Unterschied zwischen Herrn Kößmeier (Anmerkung der Redaktion: Schulleiter) und mir? Er muss noch arbeiten, ich nicht!« Schlagfertige Antwort des Fahrers: »Dafür fährt er S-Klasse.«

Immer wieder Musik

Poetry-Slam ist auch beliebt. Das gibt es als tiefgründig-unsinnige Version von Paloma Strüwe, die über Hass-Avocados reimt und dichtet. Oder als ernsthaftes Plädoyer für die Demokratie von Henri Lindner. Und immer wieder Musik: Sina Kilian singt Billie Eilish, die Mädchen Leonie Amann, Lydia Kersting, Jennifer Kubanzew und Anica Schäfers Creep von Radiohead, die Jungs mit Paul Fuchs, David Henkel, Silas Stapke, Lukas Disse, Adrian Meis und David Brokherm Livesaver von Sunrise Avenue. Auch gemischt und verstärkt mit den Lehrern Christian Schwarz und Stefan Lienekampf klingt's gut. War die Zeit bei den Schlossspatzen unter der Knute von Knut Peters wohl doch nicht ganz umsonst!

Ein Lob auch noch den Moderatoren Edita Jusic und Conor Quinn, die charmant durch den Abend führten. Edita sagte jede Nummer in einem neuen Outfit an, Conor blieb seinem Anzug treu. Nur einmal kamen sie durcheinander, dann trug er das Kleidchen. Dann wird’s Zeit, getreu nach dem Abimotto, nach der Freiheit zu suchen.