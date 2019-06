Von Uschi Mickley

Dass die Institution auch in der Stadt aktiv ist, wird beim Familienfest eindrucksvoll bewiesen. Ganz bewusst wollten die Organisatoren den besonderen Geburtstag in lockerer und ungezwungener Atmosphäre begehen.

AWO-Familienfest Fotostrecke

Foto: Uschi Mickley

AWO-Kreisgeschäftsführerin Ulrike Boden freut sich sichtlich über die große Resonanz. Wie sie ausführt, sind im Dienst der AWO im Kreis Gütersloh 1850 Haupt- und Ehrenamtliche in 137 Einrichtungen und Projekten tätig. Vorrangiges Ziel war es stets, die Not der Menschen zu lindern. Suppenküchen, Kleiderkammern und Hilfen für die Schwächeren der Gesellschaft, die zentraler Bestandteil der Gründerzeit waren, seien bis heute unverzichtbar. In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass Kinderarmut im Kreis Gütersloh weiter steige. Die Quote liege derzeit bei 16 Prozent. »Diesen Menschen fühlen wir uns verpflichtet.« Marion Herzog, Vorsitzende des AWO-Ortsvereins, erinnert an Marie Juchacz, die Frau, die sich schon damals für soziale Gerechtigkeit einsetzte und 1919 die AWO gründete.

Hervorragende Entwicklung

Der örtlichen AWO bescheinigt Herzog eine hervorragende Entwicklung, die stetig ausgebaut werde. Dabei bezieht sie sich auf die Arbeit der Kindertagesstätten Laubfrosch und Habichtweg. Weiter nennt sie die OGS-Betreuung, Schulsozialarbeit, Übergangscoaching in den weiterführenden Schulen, die Gruppe »Weltfrauen« und Senioren-Treffen. Anerkennende Worte gibt es auch vom stellvertretenden Bürgermeister Johann Knoke, der den Aktiven Dank ausspricht.

Schon am frühen Nachmittag ist auf dem Freigelände viel los. Die rot-weißen Farben der AWO sind an Info-Ständen, Pavillons und Mitmach-Aktionen gegenwärtig. Überall spielende Kinder, die bei ungetrübtem Sonnenschein am Glücksrad drehen, basteln, sich bunte Gesichter schminken lassen, Dosen werfen, oder Riesen-Seifenblasen pusten. Alteingesessene und zugewanderte Familien sitzen bei Kaffee und Kuchen zusammen. Senioren schauen dem bunten Treiben zu. Süße und deftige Speisen werden von Weltfrauengruppe in Zusammenarbeit mit geflüchteten Frauen angeboten.

Die inhaltliche Seite kommt nicht zu kurz. Eine Ausstellung dokumentiert die Stationen seit Gründung des AWO-Ortsvereins im Jahr 1982. »Es ist bemerkenswert, dass die AWO in so vielen Bereichen im Ort aktiv ist. Das habe ich gar nicht gewusst«, sagt Besucherin Marita Michaelis, die sich mit ihrer Familie an einer Stellwand über die AWO als Arbeitgeber informiert. »Ohne die offene Ganztagsbetreuung wäre es für mich gar nicht möglich arbeiten zu gehen«, sagt sie. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen, als der Frauenchor »Lady Dur« das Programm mit »Happy Birthday« eröffnet. Kurz darauf begeistert die Trommel-AG der Michaelschule mit heißen Rhythmen. Tosenden Applaus für ihre mitreißenden Darbietungen erhalten auch die »Rope Skipper« der Turngemeinschaft Sende, und die Tanz-AG »Dancing Dolls« der Gesamtschule.